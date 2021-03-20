IGIAD'DA BAYRAK DEĞİŞİMİ

IGİAD BÜLTENİ

Bugün Igiad'da bayrak değişti. Barış Gümüş görevi Osman Gökmene devretti.8.genel kurulumuz sonucu 7.dönem başkanı Barış Gümüş ve yönetimi bayrağı Osman Gökmen başkanlığındaki yönetime devretti.Başkan Barış Gümüş ekibine emek,hizmet ve değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyor,Başkan Osman Gökmen ve yönetimine başarılar diliyor ;hayırlı olmasını diliyoruzIsparta Genç İş Adamları Derneği IGİAD''3 Yıldır sürdürmüş olduğum Isparta Genç İş İnsanları derneğinin 8. Olağan Genel Kurulunda görevi kıymetli abim Osman Gökmen,e devretmiş bulunuyorum. Şahsına ve yönetim kuruluna yürekten başarılar diliyorum. Üyesi olmaktan gurur duyduğum derneğimizin bundan sonrada tüm çalışmalarında bir nefer olarak mücadele edeceğimi özellikle ifade etmek istiyorum.Görev sürem boyunca her konuda yanımızda olan Ispartamızın kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensubu arkadaşlarıma, halkımıza ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma minnettarım.Derneğimize, şehrimize ve Aziz Ülkemize hayırlı olsun inşallah.''