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​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Faaliyetleri durduruldu!

​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Faaliyetleri durduruldu!
ISPARTA
G.Tarihi: 15.03.2020 23:13
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İTİMAT MOIBİLYA
EĞLENCE MEKANLARINA KORONAVİRÜS YASAĞI...!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Faaliyetleri durduruldu!
İçişleri Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin faaliyetlerini yarından itibaren geçici olarak durdurdu.

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine Coronovirüs tedbirleri konulu ek genelge gönderdi.
 
İllere gönderilen ek genelge ile Coronavirüs salgının Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm Dünyayı tehdit etmeye devam ettiği ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirildiği hatırlatıldı.

FAALİYETLERİ DURUDURULDU
Genelgede; Coronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları  korumak ve salgının yayılmasını engellemek için Sağlık Bakanlığı ile yapılan değerlendirilmelerde;  “Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri” olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini artıracağı, bu nedenle  pavyon, diskotek, bar, gece kulüplerinin  yarın saat 10:00 itibariyle geçici süreliğine faaliyetleri durdurulacağı belirtildi.
 
Genelgede ayrıca, söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi Kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle alınması ve kolluk birimleri  tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istendi.
 
 
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​İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile genelge! Faaliyetleri durduruldu!
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