Ispartaspor, deplasmanda Kepez Belediyespor’u 3-1 mağlup etti

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Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7’inci Grupta şampiyonluk mücadelesi veren temsilcimiz Ispartaspor, deplasmanda Kepez Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Yeşil-pembeli ekip karşılaşmadan 3-1’lik sonuçla galibiyet ile ayrılarak, şampiyonluk iddiasını sürdürdü.Bölgesel Amatör Futbol Ligi 7’inci Grupta ilimizi temsil eden Ispartaspor, deplasmanda Kepez Belediyespor’u ile karşı karşıya geldi.Karşılaşmaya hızlı başlayan Ispartaspor, İlyas Barut’un attığı golle 1-0 öne geçti. Ardından Volkan Serim’in golüyle 2-0 öne geçen yeşil-pembeli ekip, ardından kalesinde bir gol gördü.Skorun 2-1’e gelmesinin ardından ataklarını sürdüren Ispartaspor, maçın sonlarına doğru bir gol daha buldu ve skoru 3-1’e taşıdı.90 dakika sonunda karşılaşmadan başka gol sesi çıkmayınca karşılaşma Ispartaspor’un 3-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Ispartaspor aldığı galibiyet ile şampiyonluk iddiasını sürdürdü.