HÜKÜMETİMİZDEN İLAVE

ESNAF PAKETİ BEKLİYORUZ

BORÇLARA ERTELEME TALEBİ

BORÇ ÖDEMELERİ ERTELENSİN

ESNAFIN KREDİYE ULAŞIMI KOLAYLAŞMALI

BİR YIL GERİ ÖDEMESİZ FAİZSİZ KREDİ VERİLMELİ

ALINAN HER KARARIN DESTEKÇİSİYİZ

Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, korona virüs dolayısıyla ticari faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkârlar başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkârlar için ek tedbirleri kapsayan esnaf paketine ihtiyaç duyduklarını söylediIsparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Korona virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkarın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnaf da siftahsız dükkân kapattığına dikkat çekti. Başkan Tural, “Sayın Cumhurbaşkanımızın korona virüsün etkilerini azaltmak için açıkladığı Ekonomik istikrar Kalkanı Destek Paketinin esnafımızı memnun ettiğini, ancak ek önemlerin alınması gerektiğini de ifade etmiştik. Toplamda 100 milyar liralık kaynak seti bu hafta itibariyle yayınlanacak genelgelerle yürürlüğe girmiş olacak. Cumhurbaşkanımıza alınan tedbir ve desteklerden dolayı çok teşekkür ediyor, alınan karaların ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ahilik geleneğinden gelerek millet olma bilincini her daim sergilemiş olan esnaf ve sanatkarımız bu bilinçle hareket etmiş olup, hükümetimizin almış olduğu tedbirleri uygulamak suretiyle de bu mücadelede etkin bir rol üstlenmiştir . Geldiğimiz noktada esnaf ve sanatkarımız için özel bir destek paketi hazırlanması ihtiyacı doğmuştur. Bir çok meslek kolundaki esnaf ve sanatkarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnaf da siftahsız dükkân kapatmaktadır. Esnafımızın yaşadığı darboğazdan kurtulması için esnafımızı rahatlatacak düzenlemelere ihtiyaç vardır” dedi.Esnafın rahatlatılması ile vatandaşların ve piyasanın da rahatlayacağına vurgu yapan Başkan Tural “Korona virüs sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar zor bir süreçten geçmektedir. Bu nedenle esnafımızın tüm bankalara olan kredi borçlarında ertelemeye gidilmesi, vergi ve SGK-Bağ-Kur borçlarında da erteleme yapılması veya sosyal güvenlik prim ödemelerinin 3 ay süreyle devletimizce karşılanmasını talep ediyoruz. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü artıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalıdır. İşyerini kapatmak zorunda kalan esnafımıza mutlaka işsizlik fonundan destek sağlanmalıdır.Isparta Belediyesinin mülklerindeki kiracılarıyla ilgili almış olduğu örnek kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirten Başkan Tural, "Bu kararlardan sonra Çevre Bakanlığı da tüm belediyelere gerekli talimatı vermiş oldu ama özel mülklerle ilgili bir çalışmanın yapılması da mücadelenin ulusal olması açısından önem arz ediyor. İşyeri kira olan ancak şu anda iş yapamayan esnafımızdan mülk sahiplerinin kira almamasını sağlayacak bir düzenleme bekliyoruz. Şu an hala ödemeleri devam eden 7020, 7143 sayılı kanundan faydalanan esnaf ve sanatkarlarımıza ait yapılandırmada olan borç ödemelerinin ötelenmesi ve yapılandırmalarının bozulmaması alınması gereken kararlardan biri olacaktır. Bu anlamda Hazine Bakanımızın yoğun mesaisine şahitlik ediyoruz" dedi.Ekonomide çarkların dönmeye devam edebilmesi için orta direk olan esnaf ve sanatkârlarımıza kredilerde kolaylık sağlanmalıdır. Bankalar kara liste bahanesiyle esnaf ve sanatkârların krediye ulaşmasını engelleyip önünü tıkamamalıdır. Bankalar esnafın geçmişini bahane ederek kredilerin önüne sicil engeli koymamalı. Etkin bir sicil düzenlemesi yapılarak tüm bankaların buna uyması zorunlu hale getirilmelidir. Esnafa yönelik yapılacak bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır” diye konuştuEsnaf ve sanatkârı, siftah yapmadığı şu günlerde faizsiz kredi desteğinin oldukça rahatlatacağını kaydeden Başkan Tural, “Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza en aza 50 bin liralık sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanmalıdır. Verilecek olan kredi ile esnafımız yine devletimize olan borçlarını ödeyecektir. Bu nedenle her hangi bir kayıp bizce söz konusu değildir. Devreye alınacak olan asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneklerinde Esnafımıza yönelik değişiklikler yapılarak faydalanması sağlanmalıdır. Faaliyetine ara veren işyerlerindeki işçilerimize geçici bir gelir desteği verilirken, işverenlerimizin de maliyeti azaltılmış olacaktır. Ayrıca virüs tehlikesi tamamen ortadan kalkıncaya kadar esnaf ve sanatkarımızın elektrik, su, doğal gaz dahil olmak üzere tüm mali borçları da ertelenmelidir” dedi.Korona virüs salgını yüzünden zor bir süreci millet olarak hep birlikte yaşadıklarını kaydeden Başkan Tural “Sorun küresel, mücadele ulusal. Bilmediğimiz, öngöremediğimiz tüm olumsuzlukları başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet yetkililerimiz yaşıyor ve buna göre hareket ediyorlar. Kendilerine şükranlarımı sunuyor, alacakları her türlü önlem ve tedbir ki 14 günlük karantina süreci de buna dahil olmak üzere millet olma bilinciyle sonuna kadar destekçisi olacağımızı ifade ediyorum. Bir can bizim içim çok önemli. Ne mutlu ki böylesine büyük bir milletin bir ferdi, neferiyiz. Devletine güven evde kal Türkiyem” diye konuştu.