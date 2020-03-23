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Son dakika haberi: Koronavirüsün ilacı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

Son dakika haberi: Koronavirüsün ilacı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
Son dakika haberi: Koronavirüsün ilacı var mı? Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' ve 'koronavirüsün ilacı var mı' soruları gündeme geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Bakan Koca, Çin'den özel ilaç getirildiğini duyurdu. Koca ayrıca iyileşen hastaların da olduğunu ve önümüzdeki süreçte açıklanacağını belirtti.

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından 'sokağa çıkma yasağı olacak mı' sorusu gündeme geldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Koronavirüsün dünyada ortaya çıkışının üzerinden yaklaşık 104 gün geçti. Ülkemizde ilk vaka 10 Mart'ta görüldü. 
Şüphelilerin takibinde, testlerin hızla yapılmasında, hastaların izole edilip tedavi altına alınmasında çok titiz davranıyoruz. Mücadelede çok ciddi bir deneyim kazandık. Sonuçları daha hızlı öngörüyoruz. Olayları takip etmek yerine artık olasılıkların önünü kesmeye çalışıyoruz. 

YAŞLILARA 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI
Kaybettiğimiz hastaların hepsi ileri yaşta ve bünye olarak dirençleri zayıftı. Büyüklerimize seslenmek istiyorum. Onların koronavirüsten etkilenmemesi konusunda bizler sorumluluk sahibiyiz. Bu toplumun sizin hayat tecrübenize ihtiyacı var. Ailelerinizin size ihtiyacı var. Hayat yolculuğunda evlatlarınızın vereceğiniz tavsiyelere ihtiyacı var. Torunlarınızın sevginize ihtiyacı var. Bunları hastayken yapamazsınız. Yapmak isteyip daha yapamadığınız kaç şey olduğunu düşünün. Ağır hastayken yapamazsınız. Sizin öğütlerinize ihtiyacımız var ama siz de bir defaya mahsus bu öğüdü kabul edin. Bu günlerde size karşı hassasiyeti yüksek olan yalnız kendi evlatlarınız değil, bütün toplum. Bu salgında mümkün olduğu kadar az kayıp vermek, bu durumu birlikte atlatmak istiyoruz. Evden çıkmanız bir süre kısıtlandırıldı, bu kurala uyun.
Koronavirüse karşı ortaya koyduğumuz dayanışmanın dünyada neredeyse örneği yok. Devlet sorumluluk paylaşımı önermeden toplum birçok gereği kendiliğinden yerine getiriyor. STK'lar, kültür dünyası, iş dünyası, bilim insanı bu mücadelenin aktörü haline geliyor. Medyamız bilgiyi doğru aktarma konusunda çok dikkatli. Felaket tellallarına toplum olarak prim vermiyoruz. Mücadelemiz kararlı havadan çıkıyor, canlılık ve enerji kazanıyor. Korkuya teslim olmuş bekleyişin yanlış olduğu yavaş yavaş görülüyor. 

32 BİN YENİ SAĞLIK PERSONELİ
Sağlık Personelimize 32 bin yeni personel ekledik. 
Çalışan sağlık personelimizin ek ödemelerinin 3 aylık zaman seviyesinde yüzde 100 olacağını buradan ifade etmek istiyorum. 

MASKE İHRACATI YAPILMAYACAK
Maske ihracatı durdurulmuştur. Pandeminin olduğu dönemde istismar etmek isteyen firmaların yurt dışına yoğun bir şekilde bağlantılar yaptığını biliyoruz. Önceki gün bu anlamda üretici ve satıcıların depolarına baskınlar yapıldı. Bu dönemde özellikle Bakanlık olarak olması gereken ücretle almak istediğimizi ifade ettiğimiz halde bunun yapılmadığını gördük. Bugün itibariyle bu firmaları teker teker çağırarak, günlük ne kadar üretim yapabileceklerini de konuşup anlaşmaya başladık. Farklı davrananlara karşı el koyma dahil birtakım tedbirler olacağını ayrıca ifade etmek istiyorum. 

YERLİ SOLUNUM CİHAZINDA SERİ ÜRETİM 
Salgının yayıldığı ülkelerden en fazla eksikliği hissedilen solunum cihazıydı. Yerli cihazın seri üretimine başlıyoruz. 
Hızlı tarama kitini de devreye sokmuştuk. Bugün itibariyle Çin'den 50 bin hızlı tarama kiti geldi ve devreye girmiş oldu. Perşembe gün 300 bin ilave hızlı tarama kiti gelmiş olacak ve bir milyona kadar kullanmak üzere bağlantı yaptığımızı ifade etmek istiyorum. 

BAŞKA BİR ÜLKEYE BENZEMEYECEĞİZ
Türkiye, tedbiri ciddi almayan bazı ülkelerle kıyaslanıyor. Bu kıyaslama rasyonel değil. Türkiye sağduyulu bir politika izledi. Sosyal psikolojiyi ise titizlikle dikkate aldı. Hastalığın yayılmasına neden olacak uygulamalardan uzak durdu. Tedbirleri hakim kılarsak biz başka bir ülke olmayacağız. Başka bir ülkeye benzemeden bu zor günleri aşma fırsatımız var. 
İyileşen hastalarımız var. Önümüzdeki süreçte açıklayacağız.

KORONAVİRÜS İÇİN ÇİN'DEN İLAÇ GETİRİLDİ
Çin'den olumlu sonuç veren ilaç da bu sabah geldi. Yoğun bakım şartlarında tedavisi devam edenlere uygulanmaya başladı.

OHAL İLAN EDİLECEK Mİ?
Tek tek hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli. Devletin ilan etmesi gerekmiyor. 

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kurulumuz eğitim konusunu çarşamba günü ele alacak. Toplantıya Milli Eğitim Bakanı da katılacak.

SAĞLIK PERSONELİNDE POZİTİF VAKA VAR
Sağlık personeli içinde pozitif olan vakalarımız maalesef var.

YETERSİZ TEST YAPILDIĞI İDDİALARI
Biz baştan kimlere test yapılabiliri konuştuk. Öncelikle Çin geçmişi ve teması olan kişilere dendi. Dinamik yapı olduğu için sürekli değişti. Devamında İran, İtalya ve Avrupa olarak değişti. Daha sonra yurt dışı dendi, şimdi artık semptom olan herkese. Bu algoritmaya göre hareket ettik. Şu dönemde test sayısı fazla olacak. Baştan düşük olan, şimdi 3 binlere çıktığımız, önümüzdeki dönemde 10-15 bine çıkacağız. 
Pozitif sonuç çıktığında devamında temaslıyı bulmamız gerekiyor. Temas ettiği kişilere tarama olmazsa giderek artar. O yüzden kamu/özel kimler çalışabilecekse bunun bilgisini bize verme zorunluluğu var. O bilgiyi veren her kurumla çalışıyoruz. 
Aldığımız kitleri ücretini vererek alıyoruz. 

VAN'DAKİ KORONAVİRÜS VAKALARI
Yaygın olarak ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içinde öne çıkan bir ilimiz değil. Van'da vakalarımız var ama 10'un üzerinde değil. 
 
 
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