Yalvaç Belediyesi yaptığı yazılı açıklama ile Korona Virüs hastalığı nedeniyle kiracı ve su aboneleri başta olmak üzere halkın faydalandığı bir çok hizmette kolaylık sağlanacağını açıkladı.Halk sağlığının korunması, kamu esenliğinin sağlanması için bazı kararların alındığını belirten Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncü tarafından yapılan Yalvaç Belediyesi’nin konuya ilişkin açıklaması:“Bilindiği üzere Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir.19.03.2020 tarihli ve 71188846/010.06.02-73304 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yazısında gelen 2020/5 sayılı Genelge makamımca incelenmiştir.Bu çerçevede;1- Kovid-19 tehlikesi nedeniyle ekonomik olarak olumsuz yönde etkilenen işyerleri ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kiracılarımız olan Düğün Salonu, Hamam, Kafe, Kafeterya, Park Alanları ve içerisindeki büfelerden oluşan işyerlerinin kiralarının 16 Mart 2020 tarihinden itibaren kapatma kararı kaldırılıncaya kadar kira bedeli alınmamasına, bu geçecek sürenin kira kontrat süresi sonuna ilave edilmesine,2- Belediyemizin diğer işyerlerinde oturan kiracıların, kiralarının Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan kiralarının gecikme faizi işletilmemeksizin ileriki bir tarihte tahsil edilmek üzere ertelenmesine,3- Ülkemizin bulunduğu mevcut durum dikkate alındığında, diğer taraftan ekonomik koşullarında göz önünde bulundurulduğunda, 2020 Mali yılında kiradaki işyerlerimize “kira artışı” yapılmamasına,4- İlçemizde her hafta Pazartesi günleri kurulan haftalık Pazar nedeniyle tahsilatını yaptığımız “işgaliye ücretinin” pandemi süresi bitene kadar işgaliye ücreti adı altında herhangi bir tahsilat yapılmamasına,5- İlçemiz içmesuyu abonelerinin hiçbir surette, abone borcu dahil kapatma işlemi yapılmamasına, Ayrıca 2020/01. Dönem ve 2020/02.dönem içmesuyu okumalarına istinaden yapılacak tahsilat sırasında gecikmeye kalan abonelerden gecikme faizi ve kapama/açma ücreti alınmaması yönünde karar verilmiştir.”EK DUYURUBilindiği üzere Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi” olarak nitelendirilen koronavirüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Devletimiz tüm kurumlarıyla önlemler almaya devam etmektedir. Sağlık tedbirleri yanında bir takım ekonomik tedbirlerinde alındığı bu süreçte 2020/5 sayılı Genelge uyarınca Yalvaç Belediyesi olarak biz de vatandaşımıza bir takım kolaylıklar sağladık.Bu kapsamda;1- Kovid-19 tehlikesi nedeniyle, 16 Mart 2020 tarihinde kapatmak durumunda kaldığımız umuma açık istirahat ve eğlence ruhsatlı işyeri bulunan kiracılarımızın ilgili tarih itibari ile kapatma kararı kaldırılana kadar olan süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyerek kapatma süreleri kira kontratlarına eklenecektir.2- Diğer kiracılarımızın ise kiralarının Ocak 2020 tarihinden itibaren 30 Haziran 2020 tarihine kadar olan kısmının gecikme faizi işletilmeksizin ileriki bir tarihe ertelenecektir.3- Bununla birlikte 2020 mali yılı içerisinde kira artışı yapılmayacaktır.4- Pandemi süresi bitene kadar pazarcı esnafımızdan da işgaliye ücreti adı altında herhangi bir tahsilat yapılmayacaktır.5- İçme suyu abonelerimiz içinse; borçları nedeniyle kapama yapılmayacak ve 2020 yılı 1 ve 2’inci dönem içme suyu borçlarından dolayı gecikme bedeli ve kapama/açma bedeli yansıtılmayacaktır.