12 Kişilik Yemek Takımları

6 Kişilik Kahvaltı Takımları

Servis Seti Modelleri

Hisar Yemek Takımları İnanılmaz Fiyatlarla!Ev kuracaklar ya da mutfaklarında yeni bir şıklık havası estirmek isteyenler Hisar’da buluşuyor! Dev yaz indirimi başladı. Hem çeyiz setlerinde hem de internet sitesine özel indirimlerle Hisar harika fırsatlara imza atıyor. Her ayın fırsatlarına ek %50’ye varan indirimleri https://www.hisar.com.tr/ adresinde sakın kaçırmayın. Çizilmeye dayanıklı, ömürlük modeller şimdi çok uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Kolay kullanım, saklama kolaylığı ve şık tasarımlarıyla Hisar modelleri her evin ihtiyacı. Eksiksiz sunumlar yapmak isteyenler Hisar’dan vazgeçmiyor. Davet sofralarının vazgeçilmez ürünleri en sevdiğiniz setler olmaya aday. Yemekleri kolay soğutmayan kaliteli parçalar ile her detayı düşünüyoruz.Çeyiz alışverişi yaparken karar verilmesi gereken en önemli özellik kişi sayısı. Yemek takımlarında en ideal 12 kişilik setlerdir. Kalabalık aile ya da arkadaş sofralarında sizi eksiksiz olarak karşılar.En çok tercih edilen ve hemen her yemekte kolaylık sağlayan 12 kişilik yemek takımları sayesinde şık sofralar hazırlayın. Hisar kalitesiyle muhteşem fiyat avantajlarını kaçırmayın! Evlenecek çiftler ya da mutfağında kaliteye yer açmak isteyenler için harika indirimler her zamanki gibi Hisar’da.Kahvaltı günün en renkli öğünü. Kahvaltı sofrasının da uzun uzun oturulanı en sevilenidir. Keyifli bir kahvaltı sofrasına eşlik edecek rengarenk 6 kişilik kahvaltı takımları Hisar online sitesinde sizleri bekliyor. İster evleneceklere hediye, isterseniz kendi sofranıza düşüneceğiniz kahvaltı takımları mükemmel bir tercih. Online alışverişlere özel her ayın fırsatlarını ve ek olarak %50’ye varan indirimleri değerlendirmek için harika bir zaman!Çeyiz hazırlığı, en güzel telaşlardandır. Mutlu ve huzurlu evinize alacağınız her parça ayrı ayrı kıymetlidir. En çok zaman harcanan hazırlık ise sofra grubu kısmıdır. Sofra hazırlığında küçük ama önemli detaylar vardır. Bir masanın şıklığına küçük gibi görünen servis setleri tamamlayıcı olur. Birbirinden güzel ve pratik servis seti modelleri Hisar ile şimdi cazip fiyatlarla sunuluyor. Mesela özel bir kahvaltı sofrasında kullanacağınız bir çay kahve servis seti hem şıklık hem de kolaylık sağlayacak.