SDÜ’de İş Geliştirme Merkezi Oluşturulacak

Isparta’nın girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye yönelik her türlü faaliyeti destekleyen Süleyman Demirel Üniversitesi, şehir-üniversite işbirliklerine devam ediyor.



Şehrimizin kozmetik ve sağlık alanlarında özel üretim bölgesi olma yolunda yeterli altyapıyı oluşturmak amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı(BAKA) tarafından hazırlanan “Isparta Kozmetik ve Sağlık Vadisi Güdümlü Projesi” kapsamında Üniversitemizde “İş Geliştirme Merkezi” (İŞGEM) kurulacak.



Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında gerçekleştirilen proje istişare toplantısına; Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Çarıkçı, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar, BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler, KOSGEB Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ve ITB Genel Sekreteri Ali Koyak katıldı.



Bölgemizde girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı güçlendirmek için hazırlıkları sürdürülen “Isparta Kozmetik ve Sağlık Vadisi Güdümlü Projesi” ile Süleyman Demirel Üniversitesi arazisinin 83 dekarlık bölümü üzerinde toplam 16.000 metrekarelik kapalı alanı bulunan bir İş Geliştirme Merkezi oluşturulacak. Merkezde faaliyet gerçekleştirecek işletmelerin temaları ise COVİD-19 tehlikesi karşısında ön plana çıkan “Sağlık ve İyi Yaşam” ile “Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme” olacak.

Projenin hayata geçirilmesi ile kozmetik sektöründe faaliyet gösteren firmaların standartlara uygun üretim yapabileceği tesis ve kümelenme ihtiyacının karşılanması, yenilikçi üretim yapacak girişimlere kuluçka ile OSB ölçeği arasında ortam oluşturulması ve ayrıca girişimlerin yönetim danışmanlığı ve teknik danışmanlık hizmetleri ile KOSGEB’in İŞGEM’lere yönelik ilave desteklerinden faydalanmalarının sağlanması hedefleniyor.

Toplantıda ayrıca proje uygulayıcı kurumlar, proje ekipleri ve iş planları ele alındı.



