SİTE SAKİNLERİMİZLE SPOR

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yaklaşık 1.5 aydır evlerinde kalan vatandaşların hareketsiz kalmamaları gerek online, gerekse sosyal mesafeyi koruyarak spor etkinliklerine devam ediyor.19 Mayıs Etkinlikleri kapsamında "Halka Ortak Spor Yaptırma" projesi kapsamında vatandaşlarla buluştu.Evde sıkılan ve sportif faaliyetleri özleyenler tarafından Halıkent Mahallesinde Alpnur site içerisinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Antrenörleri tarafından sağlıklı yaşam için spor yaptırıldı.İl Müdürlüğüne spor yapmak istediklerine ileten site sakinlerinin talebi karşılandı. Antrenörler Emek Gök, Arif Kara ve Serdar Demirci, müzik eşliğinde halka kültür fizik hareketleri yaptırıldı. Vatandaşlar sosyal mesafeyi ön planda tutarken maskelerini taktılar. Site içerisindeki apartmanlarda bulunan bazı vatandaşlar ise balkonlarında spor yaparken alkışlarıyla tempo tuttular.Site sakinleri, "Site olarak böyle bir etkinlik çok iyi oldu. Özellikle de çocuklarla dışarıya çıkamıyorduk. Onlar için de değişiklik oldu. Zaten spor günlük hayatımızda olması gereken. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, etkinliğin site sakinlerinde gelen talep doğrultusunda devam edeceğini söyledi.İl Müdürlüğümüz korona virüs salgını sonrasında online çalışmalarıyla birlikte yeni bir etkinlik... Evde sıkılan ve sportif faaliyetleri özleyenler vatandaşlarımızın ayağını gidiyoruz. İlk durağımız Halıkent Mahallesi Alpnur Sitesi... Antrenörlerimiz eşliğinde site sakinlerimizle birlikte spor yaptık. Haydi ISPARTA... Çağrınızı bekliyoruz. Bize ulaşın birlikte spor yapalım.