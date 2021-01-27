Herkesin kendinden bir parça bulacağı miras hikâyeler

-SDÜ Akademik Köşe'de bu hafta herkesi yakalayacak duygu yoğunluğu var



















Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı'nın, 'hiçbir zaman sona ermeyecek, kitap koleksiyonu haline dönüşecek. Nihayetinde de 'müze' haline gelecek bir proje dizisi' olarak konumlandırdığı Isparta'nın Somut Olmayan Kültürel Mirası, bugün canlı yayın ile Isparta'ya bir kez daha tanıtılacak.SDÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt ve Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Genç, 'Akademik Köşe'de kayıt altına Isparta'nın kültürel miraslarından Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ölçeğinde gerçekleştirilen çalışmalara kadar genel şemsiyede bilgilendirme yapacak.27 Ocak Çarşamba günü saat 13: 30'da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Bilim TV ve resmî Youtube kanalında eş zamanlı olarak yayınlanacak ''Isparta'nın Kültürel Mirasları'' programında yayınlanan eserler de anlatılacak.Kültürel miras zengini bir coğrafya olan Isparta'da somut eserlere de yer verilecek.Moderatörlük görevini Mühendis Murat Kasap'ın üstleneceği Akademik Köşe Programı'nı izlemek için:https://bilimtv.sdu.edu.tr/https://www.youtube.com/user/bilimtv