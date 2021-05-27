işyerlerinin gözü 1 Haziran'da...

Tam kapanmanın ardından kademeli normalleşmede gözler şimdi 1 Haziran sonrasına çevrildi. Yeni dönemde 7 binlere kadar inen vakalara paralel bazı kısıtlamaların esnetilmesi bekleniyor.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

HAFTA SONU KISITLAMASI DEVAM

BELİRLİ KAPASİTE ŞARTIYLA AÇILACAK

Kovid-19 ile mücadelede 65 bini bulan vaka sayısını kısmı kısıtlama tam kapanma ile kontrol altına aldıktan sonra 17 Mayıs’ta “kademeli normalleşme”ye geçen Türkiye’de dikkatler 1 Haziran’ta başlayacak yeni döneme çevrildi. Vaka sayılarının 7 bin 500’e kada düşmesiyle 1 Haziran’da normalleşme döneminin başlaması bekleniyor. Bu çerçevede milyonların gözü hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen kabinede olacak.Kabinede, 17 Mayıs sonrası yürürlüğe sokulan kademeli geçiş önlemlerinde sağlanan başarı ve bunlara ilişkin gelişmelerin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından paylaşılması bekleniyor. Toplantıda ayrıca 1 Haziran sonrasına ilişkin Bakan Koca’nın sahadan son bilgiler ışığında hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de Bilim Kurulunun tavsiyelerini aktaracağı belirtiliyor. İlgili bilgilendirme akabinde de kabinenin varacağı yeni kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamuoyuna duyurması bekleniyor.Bu çerçevede 7 binlere kadar düşen vaka sayılarına paralel olarak bazı kısıtlamaların esnetilebileceği bekleniyor. Bu kapsamda hafta içi 21.00-05.00 saatleri arası uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması, hafta sonu cuma 21.00’den pazartesi 05.00’e kadar olan kısıtlamanın ise bir süre daha devam edeceği konuşuluyor. Bu konuda yüz bin kişide çıkan vaka sayısının da illere göre belirleyici olabileceği belirtiliyor.Yine; lokanta, restoran, kafe gibi yeme içme yerlerinde hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servise izin verilmişti.1 Haziran sonrasında gel al ve paket servis dışında ‘kontenjanlı’ olarak iş yerlerinin müşterilere açılması gündeme gelebilecek. Bu çerçevede iş yerlerinin büyüklük ve kapasitesine göre hizmet verebileceği bir formül konuşuluyor. Uzun süredir masada müşteri kabul etmeyen yeme içme yerlerinin durumu da masaya yatırılacak. Yeme içme yerlerinin açık ve kapalı alanlarında belirli kapasiteyle müşteri kabul edilmesine izin verilmesi bekleniyor.