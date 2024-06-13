Banka Dolandırıcısı Yakalandı ve Tutuklandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından 23.05.2023 tarihinde alınan bir müracaatta, müşteki B.Y., kendisini telefon ile arayarak banka görevlisi olarak tanıtan bir şahsın yönlendirmeleriyle banka hesaplarından 100.000 TL'nin başka banka hesaplarına transfer edildiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerimizin yaptığı detaylı çalışma sonucu, olayın şüphelisinin E.N. isimli şahıs olduğu tespit edildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli operasyon sonrası şüpheli E.N. yakalandı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Ayrıca, müşteki B.Y.'nin zararı şüpheli tarafından giderildi.

Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.



