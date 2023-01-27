Hafize Arya Bebek’in annesinden esnaf teşkilatına teşekkür ziyareti

SMA Hastası Hafize Arya Bebek’in annesi Cennet Eryılmaz, tedavi için gereken miktarın toplanması adına sundukları destek ve katkılardan dolayı esnaf teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu. Birlik Başkanı Ahmet Tural, Isparta’nın bunu başaracağını belirterek, bir kez daha destek çağrısında bulundu.

Hafize Arya Bebek’in annesi Cennet Eryılmaz’ın teşekkür ziyaretinde oda başkanları, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Kadın Komisyonu Başkanı Figen Arı, komisyon üyeleri ve kadın esnaflar hazır bulundu. Birlik Başkanı Tural, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Bizler esnaf teşkilatı olarak özümüzü ahilikten alıyoruz. Ahilik yardımlaşmayı, kardeşliği dayanışmayı esas alır. Bizler de bu anlayış içeresinde ilimizde Emin ve Cennet Eryılmaz çiftinin SMA tanısı konulan kızları Hafize Arya evladımızın tedavisinde gerekli miktarın toplanması için hemen harekete geçtik ve yardım organizasyonlarına katılarak desteklerde bulunduk. Ardından, Birliğimiz Kadın Komisyonu’nca, Arya Bebeğimiz için kadın esnaflarımızın girişimiyle yardım kermesi düzenlendi ve destek çağrımıza kooperatif ve oda başkanlarımız, yönetimlerimiz, esnaf ve sanatkarlarımız duyarlılıkla yaklaştı. Böylece hatırı sayılır bir meblağ toplanarak Arya Bebeğimiz için açılan hesaba yatırıldı. Kadın Komisyonu Başkanımıza, üyelerine, kadın esnaflarımıza yine desteğini esirgemeyen kooperatif ve oda başkanlarımıza, yönetimlerimize, esnaf ve sanatkarlarımıza destek veren herkese duyarlı yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Şu ana kadar gerekli miktarın yüzde 75’ine yaklaşıldı. Ancak bir taraftan süre daralıyor. Isparta olarak bunu ya başaracağız ya başaracağız. İnşallah Arya Bebek sağlığına kavuşacak. Ben bir kez daha, bu mübarek üç aylarda tüm Isparta’yı Arya evladımızın mücadelesine katkıda bulunmaya davet ediyorum. Rabbimden, Arya Bebeğimizin bir an evvel sağlığına kavuşmasını niyaz ediyorum” dedi.

BİR MUCİZE OLACAĞINA İNANIYORUM

Hafize Arya Bebek’in annesi Cennet Eryılmaz esnaf teşkilatına teşekkür ederek, “Gerçekten kermesten sonra hesabımıza çok güzel akışlar sağlandı. Artık Arya'yı hepiniz tanıyorsunuz. Arya artık hepimizin kızı oldu. Herkesten Allah razı olsun. Erken tanı olduğu söyleniliyor ama bu topuk kanından çıkan bir rahatsızlık. Ama bizim SMA'nın farklı bir formu olduğu için topuk kanından çıkmadı ve biz ilk SGK’nın karşıladığı ilacı 3 aylıkken aldık. Aslında diğer bebekler en geç 20 günlükken alıyor ve 4 doz yükleme dozunu tamamlamış. Biz daha salı günü bunu tamamlayabildik. Onun da çok büyük katkısı var. Giden motor becerilerini geri kazandık. Çok şükür henüz tamamıyla kazanamazsakta bizi umutlandıran, sevindiren hareketleri geri geldi. Ama 6 aylık olmadan önce bu ilaca kavuşmamız gerekiyor. Daha önce 5 buçuk aylıkken 5 aylıkken alan bebekleri gördük. Yakınımızda Kumluca'da mesela bir bebeğimiz var. Sık sık irtibat halindeyiz. Şu an 2 yaşına girdi. Hiçbir şekilde yaşıtlarından farkı yok inşallah Arya’nın da böyle olacağını ümit ediyoruz. Bugün itibariyle 5 aylık olduk tam bugün doldu Hala umudumuz var. Umudum yüksek. Ben Arya ile sürekli evdeyim. Siz gönüllülerimiz sürekli sahalardasınız. Çok çok teşekkür ederiz. Rabbim inşallah sizin de birinizi bin etsin bu mübarek cuma saatlerinde bir anne olarak gerçekten en büyük duam benim. Elinizden geleni yaptığınızı biliyorum. Allah razı olsun herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah gelinen miktarı 72. 7 açıkladık. Bir mucize olup evet bitti artık deyip böyle evin önüne coşkuyla geliyormuşum o günün geleceğinin çok yakın olduğunu hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun” diye konuştu.