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Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi

Haber: Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi
ISPARTA
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Yüz yüze sınavlar ile ilgili son dakika gelişmesi

Hürriyet Gazetesinden Nuran Çakmakçı'nın edindiği bilgilere göre; yüz yüze eğitim kısmen başlamış olsa da okula gitmeyen bu yıl devamsız sayılmayacak, devamsızlık yüzünden sınıfta kalmayacak. Ancak sınavlar yüz yüze yapılacak ve bu sınavlara girmeyenler ne yazık ki başarısız sayılarak sınıfta kalacak. İki senaryonun gündemde olduğu yüz yüze sınavlar 20-25 güne yayılarak yapılacak. İşte tüm detaylar....

İşte Nuran Çakmakçı'nın haberi;
"Okulların 31 Ağustos’tan itibaren kademeli ve seyreltilmiş olarak açılmasının ardından öğrenciler ya okula gitti ya da velilerinin isteği doğrultusunda evlerinde kalıp uzaktan eğitimlerini sürdürdü. Okula gitmeyen devamsız sayılmadı, diğer bir deyişle devamsızlık nedeniyle sınıfta kalma bu yıl rafa kaldırıldı. Yaklaşık iki aydır açık olan okullarda dersler devam ederken, gözler sınavlara çevrildi. Milyonlarca öğrenci bu yıl sınavların yapılıp yapılmayacağını ya da nasıl yapılacağını merak ediyor.
SINAVLAR YÜZ YÜZE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula devamı zorunlu tutmazken, sınavların yönetmelik gereğince okulda mutlaka yüz yüze yapılacağı mesajını sık sık verdi. Okullarda sınav dönemi geldi. Ancak, bugüne kadar her yıl kasım ortasında başlayan ilk sınavların bu yıl nasıl yapılacağı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Bazı özel okullarda sınav takvimi açıklandı, hatta bazıları sınav yapmaya başladı. Bu hafta bazı okullar velilerine gönderdikleri yazıda, "İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen mesaj doğrultusunda yazılı sınav takvimlerinin beklemeye alınması talimatı gelmiştir. Bu nedenle 23 Ekim’den itibaren sınavlar beklemeye alınmıştır. Sınavlar ile ilgili yeni bir talimat gelene kadar dersler ilgili sınıflarda yüz yüze, diğer sınıflarda online olarak devam edecektir" dendi.

2 SENARYO GÜNDEMDE
Bu açıklamanın ardından bir araştırma yaptım. Pandemi nedeniyle yüz yüze olacak okul sınavlarına yönelik edindiğim bilgilerde farklı senaryolarla karşılaştım.
İlk senaryo şu: Uygulamalı dersler olan müzik, beden eğitimi, resim gibi derslere not verilmesinde bakanlık özellikle ilkokul ve ortaokulda esnek bir program izleyecek. Bu derslerde notlar yüz yüze sınavlarla değil, büyük ihtimalle ödevlerle verilecek. İkinci senaryo ise şöyle: Matematik, fen bilgisi, Türkçe, yabancı dil gibi akademik derslerde mutlaka ve mutlaka yüz yüze yazılı sınav yapılacak. Her zaman olduğu gibi bu derslerde en az iki sınav yapılması esas.
Bakanlık koridorlarında konuşulan senaryolardan biri de bu akademik derslerde iki sınavdan birinin yüz yüze okulda yapılması. İkinci sınavın ise performans veya proje olarak notlandırılması. Buradaki amaç da dezavantajlı gruplara kolaylık sağlamak.
HİÇBİRİNE GİRMEZSE...
Milli Eğitim Bakanlığı’nın ne olursa olsun önem verdiği en önemli nokta ise her öğrencinin 4’üncü sınıftan itibaren her dersten iki notunun olması. Yüz yüze yapılan sınava girmeyenler ne yazık ki bu yıl başarısız sayılacaklar. İkinci dönem de bu şekilde devam ederse ve öğrenci yıl boyunca okulda yapılan yüz yüze sınavların hiçbirine katılmazsa ya sınıf tekrarı yapacak, ya da sınıfta kalacak.

ÖZEL DURUMDA EVDE SINAV
Sınava katılamayacak özel durumu olan öğrenciler bunu belgelendirirse evinde sınava girecek. Tekrar etmekte fayda var, bütün bunlar yüz yüze ve uzaktan eğitimin bugünkü koşullarda karma olarak devam etmesi halinde geçerli. Pandeminin seyrine göre yeni kararlar alınması söz konusu olursa bu şartlar da yeniden düzenlenecektir.

YÜZ YÜZE SINAVLAR 20-25 GÜNE YAYILACAK
Yüz yüze yapılacak sınavların 15 Kasım’dan itibaren 20-25 gün süreye yayılması hedefleniyor. Konferans salonu, kütüphane gibi büyük mekanı olan okullar isterlerse birkaç günde bu sınavları yapabilecek. Sınavlar yoğunluk olmayacak şekilde gerçekleşecek. Şu anda bir sınıfta kaç kişi varsa o kadar öğrenci o gün sınava girecek. Ancak, tüm yetki okulun fiziki şartlarını en iyi bilen kişi olan okul müdürlerinde olacak. Bakanlık burada yetkiyi tamamen müdürlere bıraktı. Tek şartı pandemi koşullarına uygun sınav koşullarının öğrencilere sunulması.

40 DAKİKA SÜRE
Her ne kadar bu yıl pandemi nedeniyle dersler 30 dakika ile sınırlandırılsa da sınavlar için verilen süre 40 dakika olacak. Her gün en fazla iki sınav yapılacak. Her dersin öğretmeni sınavı normal şartlarda nasıl yapıyorsa, bu yıl da aynı koşullar geçerli olacak. Öğrenci bilmediği yeni bir şeyle karşılaşmayacak.

PERFORMANS YA DA PROJE
Milli Eğitim Bakanlığı, her derste öğrencinin başarısını bugüne kadar iki sınavla ölçüyordu. Bu sene uzaktan eğitim devam ettiği için bazı öğrenciler yeterince takip edilemiyor. Bazı öğrenciler için uzaktan eğitimin verimli olmadığı, bazılarının öğrenme kaybı yaşadığı göz önüne alınarak ikinci sınavın performans ya da proje notuyla yapılma ihtimali öne çıkıyor. Ancak, bu konuda henüz kesin karar yok. Son kararı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verecek.

ARA TATİL 16-20 KASIM
Milli Eğitim Bakanlığı zorlu geçen bu eğitim döneminde çalışma takvimini aynen işletmeyi hedefliyor. Ancak, önümüzdeki günlerde tekrar bir değerlendirme yapılacak. Bu yılki takvime göre 16-20 Kasım’da ara tatil yapılacak. Eğer her şey yolunda giderse bu tarihler arasında ara tatil yapılacak."

KAYNAK: HÜRRİYET GAZETESİ
 
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