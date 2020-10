31 Ağustos milat olacak! Yapılandırma yasasının ayrıntıları



Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren ve 500 milyar liralık vergi, prim ve diğer alacakları kapsayan yapılandırma düzenlemesi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen istihdam paketine eklendi.

BAŞVURULAR İÇİN YIL SONUNA KADAR SÜRE

Borcunu yapılandırmak isteyenlerin 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili kuruma başvuruda bulunması gerekiyor. Vergi borçları ile il özel idarelerine, belediyelere olan borçların ilk taksiti ocak ayında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçların ilk taksiti de şubat ayında ödenecek. İzleyen taksitler 2’şer aylık dönemler halinde, azami 18 taksitte ödenecek.Borçların taksitle ödenmesi halinde borçluların altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri istenecek. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamayacak. Anapara + enflasyon farkından oluşan tutara, taksit vadesine göre uygulanacak katsayı şöyle:- Altı eşit taksit için (1,045),- Dokuz eşit taksit için (1,083),- On iki eşit taksit için (1,105),- On sekiz eşit taksit için (1,15)Örneğin bin TL anapara, 100 TL enflasyon farkından oluşan 1100 TL’lik tutar 6 eşit taksitte ödenecekse önce 1,045 katsayısı ile çarpılacak. Hesap sonucu bulunan 1.149.50 TL, 6’ya bölünerek ödenecek taksit tutarı (örneğimizde 191.58 TL) bulunacak.