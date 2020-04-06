Ücretsiz maskenin adresi değişti

"ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

e-Devlet Kapısı

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın başlattığı ücretiz maske dağıtımında gelen yoğun talep üzerine başvurular "epttavm" üzerinden e-Devlet sistemi üzerine kaydırıldı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ücretsiz maske dağıtımında başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden alınmaya devam edecek."PttAVM.com" internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda "https://maske.epttavm.com" üzerinden yapılacak başvurulara kısa sürede yoğun bir ilgi olduğu belirtildi.Duyuruda, "Değerli Vatandaşlarımız, yoğun ilginize teşekkür ediyoruz. Sizlere daha sağlıklı hizmet sunabilmek adına, ücretsiz maske taleplerinize ilişkin başvurularınızı en kısa süredeüzerinden alacağımızı bildirmek isteriz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.