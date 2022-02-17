Isparta İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu tarafından 2022 yılı turizm ve tanıtım faaliyetleri kapsamında hazırlanan aksiyon planı gereği, İlimizin Tanıtımı için turist rehberleri gezi programları uygulanmaya devam ediyor.İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulunun toplantısında alınan kararlar gereği; Davraz ve Kış Turizmi temelli İl tanıtım gezileri kapsamında Adana Rehberler Odasına bağlı 23 Turist rehberi İlimizi ziyaret etmiştir.15-16 Şubat 2022 tarihlerinde ilimize gelen turist rehberleri 2 gün boyunca ilimizde yerinde geziler yapmışlardır. Tur programında ilk gün; Şehir Merkezi, Prof. Dr. Turan YAZGAN Etnografya Halı ve Kilim Müzesi, Davraz Kayak Merkezi, Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi, 2. Gün; Güneykent, Kuyucak Eğirdir ve Kovada Gölünü, gezip görmüşlerdir.Misafirlerimiz, ilimizde faaliyet gösteren acentalarla istişare toplantısında bir araya gelerek görüş alıverişinde bulunmuştur. Her yıl artan trendi ile binlerce turisti ağırlayan bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade eden misafirler, tanıtıma katkı sağlayacaklarını belirterek, kendilerine bu fırsatı sağlayan Isparta Valiliğine teşekkür ederek ayrıldılar.Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü