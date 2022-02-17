Isparta’da kar yağışı ve elektrik kesintilerinin yaşandığı dönemde Vali Ömer Seymenoğlu, koronavirüse yakalanması gerekçe gösterilerek yerine Vali Vekili Osman Kaymak Görevlendirilmişti.İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Afetle mücadelenin aksamaması için, Ömer Seymenoğlunun karantina süresince, vali mülkiye müfettişi Osman Kaymak, Isparta Vali Vekili olarak görevlendirilmiştir” denilmişti.



Vali Seymenoğlu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'nün haberine göre karantina dönemi sona eren ve sağlık durumu iyi olan Vali Ömer Seymenoğlu’nun dün görevinin başına döndüğü bildirildi.



NE OLMUŞTU?

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz esnasında koronaya yakalanan Vali Ömer Seymenoğlu, karantinaya girmiş. yerine Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atanmıştı.



İçişleri Bakanlığı, Seymenoğlu’nun yerine vali yardımcısı görevlendirilmek yerine Merkez Valisi Osman Kaymak’ı geçici görevle Isparta’ya gönderilmişti.