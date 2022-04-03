Otomobil dere yatağına uçtu

Isparta’da Vatan Mahallesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazda 3 kişi yaralandı.



Kaza Vatan Mahallesinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil dere yatağına uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahaleleri yapılırken, olay yerine gelen çekici yardımıyla otomobil kurtarıldı.

Öte yandan yol kenarında bulunan rögar kapağı olmayan çukurun kazaya sebebiyet verdiği iddiaları ortaya atıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.