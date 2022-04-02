METEOROLOJİK UYARI

(ISPARTA VE BURDUR'DA FIRTINA BEKLENİYOR!)

Başlama Zamanı : 03.04.2022 06:00 TSİ

Bitiş Zamanı :03.04.2022 23:00 TSİ



Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Isparta ve Burdur çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ

Rüzgar

Kuvvetli Rüzgar : 10,8-17,1 m/sec 22-33 Knot 39-61 km/sa

Fırtına : 17,2-20,7 m/sec 34-40 Knot 62-74 km/sa

Kuvvetli Fırtına : 20,8-24,4 m/sec 41-47 Knot 75-88 km/sa