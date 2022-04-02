METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA VE BURDUR'DA FIRTINA BEKLENİYOR!)
Başlama Zamanı : 03.04.2022 06:00 TSİ
Bitiş Zamanı:03.04.2022 23:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Isparta ve Burdur çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-80 km/ sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ
Rüzgar
Kuvvetli Rüzgar: 10,8-17,1 m/sec22-33 Knot39-61 km/sa
Fırtına: 17,2-20,7 m/sec34-40 Knot62-74 km/sa
Kuvvetli Fırtına: 20,8-24,4 m/sec41-47 Knot75-88 km/sa