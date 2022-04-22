Türkiye Okul Sporları Küçük Kız-Erkek Basketbol grup müsabakaları 9 ilden 11 erkek, 8 kız takımı toplam 230 sporcunun katılımıyla ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Müsabakaların sonunda Erkekler kategorisinde Konya Özel Profesyonel Karşıyaka Ortaokulu, Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ve ilimizi temsil eden Isparta Nazmiye Demirel Orta okulu yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Kızlarda ise ilimizi temsil eden Isparta Iyaş Selçuklu Ortaokulu, Eskişehir Mat-FKB Özel Gelişim Okulu ve İzmir Güzelyalı Ortaokulu yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Türkiye Okul Sporları Küçük Kız-Erkek Basketbol grup müsabakaları 9 ilden 11 erkek, 8 kız takımı toplam 230 sporcunun katılımıyla ilimiz ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Takımlar yarı finallere yükselebilmek için ter döktü.Müsabakaların sonunda Erkekler kategorisinde Konya Özel Profesyonel Karşıyaka Ortaokulu, Antalya Özel Bilbaşar Ortaokulu ve ilimizi temsil eden Isparta Nazmiye Demirel Orta okulu yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Kızlarda ise ilimizi temsil eden Isparta Iyaş Selçuklu Ortaokulu, Eskişehir Mat-FKB Özel Gelişim Okulu ve İzmir Güzelyalı Ortaokulu yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhammet Cemil Şensöz grup müsabakalarında mücadele eden takımları, antrenör ve sporcuları tebrik etti.