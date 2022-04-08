Kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden bugüne kadar ülkemizde köklü bir geçmişe, tecrübe ve birikime sahip olan Türk Polis Teşkilatı’nın 177. Kuruluş Yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.Desteğini halktan, gücünü kanunlardan alan, geçmişi şan ve şerefle dolu Emniyet Teşkilatımız; demokratik, laik, İnsan haklarına saygılı ve sosyal hukuk devletimizin önemli bir kurumu olmanın bilinci içerisinde ciddi bir vazife ifa etmektedir.Kamu düzeni ile vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamalarını sağlamak ve devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı gece gündüz demeden fedakârca görev yapan Türk Polis Teşkilatı; eğitimli personeli, fiziki imkânları, araç-gereç ve teçhizat bakımından her dönem kendini geliştirmekte ve topluma güven vermeye devam etmektedir.Türk Polisi, son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkili olan Covid-19 pandemi salgını ile mücadele kapsamında da, üstün gayret ve mücadele göstererek üzerine düşen görevi en başarılı bir şekilde yerine getirmiştir.Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 177. yıldönümünü kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmetle, değerli gazilerimizi minnetle anıyor, emekli olan ve görevleri başında bulunan polislerimize ve ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.