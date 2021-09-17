Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı" kapsamında Isparta Turizmi konulu bir toplantı düzenlendi. Isparta Valiliği’nde Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu, TGA uzmanları, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve ilgili STK temsilcileri katıldı.2021 yılı Ocak ayında düzenlenen İl Bazlı Markalaşma ve Tanıtım Çalışması toplantısının ardından kendi talep ve çalışmalarıyla pilot iller arasına giren Isparta’da ikincisi düzenlenen toplantıda Isparta turizmi tüm yönleriyle masaya yatırıldı.Toplantı başlangıcında değerlendirmelerde bulunan Vali Seymenoğlu “Isparta’da göreve başladığım ilk günden itibaren şehrimizi; tarım şehri olarak, eğitim şehri, bölgenin sağlık üssü olarak vurguluyorum. Ama bunların yanında istiyoruz ki turizmi de Isparta’ da çalışalım. Son yıllarda da bu gayet güzel çalışılıyor. Eminim ki dışarıdan gelen arkadaşlarımızın bakış açıları, önerileri farklı destinasyonları ortaya çıkartacaktır. Böylelikle turizmde Isparta'nın bilinirliğini biraz daha artırmış olacağız. Ziyaretçi sayımız da buna bağlı olarak artacaktır. Isparta gülüyle, lavantasıyla, doğal güzellikleriyle, milli parklarıyla, Davraz kayak merkezi ile tarımsal üretimi ile turizme oldukça imkan sunan bir şehir. Isparta turizmin çok rahatlıkla çalışılabileceği ve gündeme getirilebileceği illerimizden bir tanesi. Bunu çok üstüne basa basa söylüyorum çünkü ben Isparta'ya inanıyorum” diye konuştu.TGA Genel Müdür Yardımcısı Elif Balcı Fisunoğlu ajanslarının belirlediği pilot illerden olmayan Isparta’nın yaptığı istekli çalışmalar ve barındırdığı turizm potansiyeli sebebiyle pilot iller arasına girdiğini söyleyerek bu isteğin kendilerini de çok mutlu ettiğini söyledi.Ardından TGA’ bünyesinde görev yapan profesyonel reklam ve tanıtım uzmanlarınca Isparta turizminde ön plana çıkarılması gereken noktalar katılımcılarla paylaşıldı.Toplantının son kısmında ise tüm katılımcılar görüş alış verişinde bulunarak ortak çalışma kararı aldılar.