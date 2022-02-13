ISPARTA SPOR’DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR
Ayaklarının Tozuyla Şampiyona dönüşü Yalvaç Belediye Başkanı Halil Hilmi Tütüncüyü Ziyaret Ettiler
Uluslararası Turkish open açık Taekwondo turnuvasında 49 ülkeden yaklaşık 1.250 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Isparta’yı Yalvaç İlçesinden Yalvaç Çınaraltı Kulübü'nden şampiyonada mücadele eden sporcumuz Gizem KİTAPÇI üçlü takım halinde poomsae kategorisinde Birinci, 30 yaş üstü ikili pair kategorisinde Ahmet Görgün Çınarspor kulübü antrenörü Üçüncü oldular.