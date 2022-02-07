METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA’DA BEKLENEN KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE
KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!)
Başlama Zamanı : 08.02.2022 12:00 TSİ
Bitiş Zamanı : 09.02.2022 03:00 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarın (08:02.2022) öğle saatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta merkezde kuvvetli sağanak şeklinde başlayıp, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar, kuzey ve doğu ilçelerinde (Yalvaç, Gelendost, Şarkikaraağaç, Yenişarbademli, Aksu, Sütçüler) yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
Kuvvetli yağışların 09,02.2022 (Çarşamba) ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile karayolu ve geçitlerde" buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski, yorol dolu yağışı, kar erimelerine bağlı sel ve su baskını ile ısınmaya bağlı çatılardan kar düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
METEOROLOJİK UYARI
(ISPARTA’DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR!)
Başlama Zamanı : 08.02.2022 03:00 TSİ Bitiş Zamanı : 10.02.2022 23:59 TSİ
Yapılan son meteorolojik değerlendirmel göre; rüzgarın Isparta'da 08.02.2022 Salı gününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40 60 km/saat), yüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. 09.02.2022 Çarşamba günü kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği, 10.02.2022 akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.