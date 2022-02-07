(ISPARTA’DA BEKLENEN KUVVETLİ KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE

KAR YAĞIŞLARINA DİKKAT!)

(08:02.2022)

Kuvvetli yağışların

09,02.2022 (Çarşamba)

ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

(ISPARTA’DA KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR!)

08.02.2022 Salı

09.02.2022 Çarşamba

10.02.2022

Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; yarınöğlesaatlerinden itibaren Isparta çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Isparta merkezde kuvvetli sağanak şeklinde başlayıp, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kuvvetli kar, kuzey ve doğu ilçelerindeyoğun kar şeklinde olması bekleniyor.Sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile karayolu ve geçitlerde" buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde tipi şeklinde yağış, çığ riski, yorol dolu yağışı, kar erimelerine bağlı sel ve su baskını ile ısınmaya bağlı çatılardan kar düşmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Yapılan son meteorolojik değerlendirmel göre; rüzgarın Isparta'dagününden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetliyüksek kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.günü kuvvetli rüzgarın yönünün kuzey ve kuzeydoğuya (poyraz) döneceği,akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli, yüksek kesimlerde kısa süreli fırtına şeklinde esmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.