Isparta'da yoğun kar yağışı sonrası şehrin büyük bir kısmına elektrikler verilememişti. Isparta merkezde takviye ekiplerle birlikte vatandaşların elektrikleri yeniden verilirken. Eğirdir İlçesinde ise merkezde 5 mahalle ve 13 köye elektrik verilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez beraberinde TBMM Başkanvekili Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ile birlikte Eğirdir İlçesinde incelemelerde bulundu.İlk olarak Eğirdir Göktaş Köyüne giden Bakan Dönmez ve beraberindeki heyeti burada Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri ve ilçe protokolü karşıladı.Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Dönmez elektriklerinin bugün akşam saatlerinde verileceği müjdesini verdi. Daha sonra Eğirdir Çay Köyüne giden Bakan Dönmez burada yaptığı açıklamada; 'Maalesef bölgemiz 2-3 gündür yoğun bir kar yağışı altındaydı. Hamdolsun ekiplerimiz bir çok köyümüze elektriği verdi, ama bir kaç gün süreyle sıkıntı yaşandı, şu anda ekip sayısı da arttı. Araç gereç sayısınıda arttırdık. Buralarda hizmet vermek için Sivas'tan, Kastamonu'dan, İstanbul'dan, Bursa'dan, İzmir'den eleman transfer ettik ki bir an önce sıkıntıyı çözelim diye. İnşallah en kısa sürede çözeceğiz, zaten burası çözülmüş oldu. Diğer çalışmaların devam ettiği köylerimiz var. Onlara da şu anda sayın vekillerimizle birlikte bakıyoruz, sahadaki çalışmaları, eksik noksan varsa onları hemen anında talimatlandırarak çözmeye çalışıyoruz. Ben anlayışınız için de sabrınız içinde teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin, bir kaç gün enerjisiz kaldınız.' diyerek, ayrıca GES yatırımlarını önemsediğini ve destekleyeceklerini ifade etti.Daha sonra Eğirdir Sorkuncak Köyü'ne giden Bakan Fatih Dönmez ve berberindeki heyet burada da köy muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek müjdeli haberleri verdikten sonra Eyüpler Köyüne gitti, Eyüpler Köyü Soğuk Hava Deposunda incelemelerde bulunan Bakan Dönmez daha sonra ilçeden ayrıldı.