Glaswin

HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 6 PUANLIK MAÇ

HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 6 PUANLIK MAÇ
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
BAL’da 3. sıradaki Ispartaspor, yarın 1 puan önündeki Karaman Belediyespor’u ağırlayacak. Yeşil – Pembeli ekip, kazanırsa hem rakibini geçecek hem de şampiyonluk iddiasını sürdürecek. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk iddiası kalmayacak.
 
Bölgesel Amatör Lig 7. Grubun 17'inci haftasında, diğer bir deyişle geçtiğimiz hafta deplasmanda Yatağanspor'u 3-0 mağlup eden Ispartaspor ile son maçında evinde Ortaca Belediyespor’a yenilmekten son saniye golü ile kurtularak 3 – 3’lük skorla sahadan ayrılan Karaman Belediyespor, Yarın Isparta'da kozlarını paylaşacak. 34 puanla 3'üncü sıradaki Ispartaspor ile 35 puanla 2'inci sıradaki Karaman temsilcisinin arasındaki mücadele, ligin zirvesini ve üst sıralarındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.

ISPARTASPOR’DA SAKATLAR İYİLEŞTİ,
EKSİK SADECE CEZALI OLAN FUTBOLCULAR
Kestelspor beraberliğinin ardından Yatağanspor galibiyeti ile moral bulan Ispartaspor, yarınki karşılaşmaya da 3 puan için çıkacak. Yeşil - Pembeli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Bozatlı ve Enes İlhan Yüksel iyileşti. Yeni transferler Bulut Akbaş ve Erkut Başkaya da takıma katıldılar. Öte yandan 3 maç cezası devam eden İlyas Barut ile Yatağanspor maçının 78. Dakikasında kırmızı kart gören Burak Büyükkara takımdaki yerlerini alamayacaklar.

17 MAÇTA 10 GALİBİYET
Ispartaspor, bu haftaya kadar oynadığı 17 maçın 10’unu kazanırken, konuk Karaman Belediyespor ise düşüşlü – çıkışlı bir grafik çiziyor. Kırmızı – Beyazlı ekip hem ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak hem de liderin takılması ile liderlik koltuğuna oturmak istiyor.

ISPARTASPOR İÇİN
6 PUANLIK MAÇ
Dolayısıyla yarınki maç Ispartaspor için büyük önem taşıyor ve 6 puanlık bir maç konumunda. Yeşil – Pembeliler yarınki maçı kazanması halinde hem rakiplerinin ilerlemesini durdurarak onun üstüne çıkacak hem de şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçmiş olacak.
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
IYAŞ'TA GELENEKSEL BOŞ YOK KAMPANYASI!!! 2020
HABER: ISPARTA 32 SPOR İÇİN 6 PUANLIK MAÇ
Isparta'daki Evlilik Festivali'nden renkli görüntüler...
METEORUN DÜŞME ANI ATEŞ TOPU OLARAK GÖRÜNDÜ
Isparta CHP'de kongreye doğru; Yalım Halıcı ekibini tanıttı...
Isparta Belediye Başkanı Başsağlığı Mesajı...
ISPARTA'DA SPOR TIRMANIŞI BÖLGE ŞAMPİYONASI BAŞLADI
Isparta Müftülüğü açıkladı...yemek vb. ikramlarda bulunması uygun mudur?
ISPARTA'NIN EĞLENCEYE AÇILAN BÜYÜLÜ DÜNYASI, FUNCİTY...!
Isparta modern Evlendirme Memurluğu Nikah Salonuna kavuştu
İŞTE ISPARTA'NIN POTA ŞAMPİYONLARI
ISPARTA'DA EVLİLİK ve DÜĞÜN FUARI GÖKKUBE'DE KAÇIRMAYIN!
Ekonomik Yatırımlar 13. Etapta Isparta'ya Kazandırılan Projeler
TÜRKER AVM'DEN ŞOOOOK KAMPANYA! İNDİRİMLER BAŞLADI
Isparta'da nakli yapılan hasta taburcu edildi
Isparta'da Yaban Hayvanlarına Yemleme Desteği
TED Isparta Koleji'nde Anne Baba Okulu başladı!
İkinci el otomobil al-sat yapanlarla ilgili flaş gelişme!
Isparta kökenli Sidamara tipi lahit Türkiye'ye gelecek!
İNTİHARLARDA BASININ ROLÜ!
​FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR HAYDİ ISPARTA MAÇA...
Isparta Valisi Seymenoğlu: Spor Bizim Olmazsa Olmazımız
Kansev Isparta'dan 14 Şubat'a özel stant
Haber: Isparta 32 Spor'a yeni takviye!
İşte il olmaya aday 25 ilçe
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yiyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharDünyanın En Tehlikeli YiyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktı
ISPARTA PIRLANTAISPARTA TESİSAT TAMİRCİSİISPARTA BOYKES DÖNER SİPARİŞısparta cocuk kulübüisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıisparta giyotin cam balkonISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' Gözde Balık Evi : '' Lezzetli Balık Yemenin Keyfi'' 08 Şubat 2020
Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!Isparta Belediyesi'nden muhtarlara müjde!09 Şubat 2020
​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...​Isparta Belediyesinde görev değişiklikleri...10 Şubat 2020
TÜED Isparta şubesi bildirdi! emeklilere müjde!TÜED Isparta şubesi bildirdi! emeklilere müjde!10 Şubat 2020
Isparta, Antalya, Burdur toplam ne kadar tüketti? rapor açıklandı Isparta, Antalya, Burdur toplam ne kadar tüketti? rapor açıklandı10 Şubat 2020
Isparta beş duyu organına da hitap ediyor!Isparta beş duyu organına da hitap ediyor!09 Şubat 2020
Isparta'da intiharı önleme eylem planı ile ilgili çalıştay yapılacak!Isparta'da intiharı önleme eylem planı ile ilgili çalıştay yapılacak!10 Şubat 2020
Burdur'dan Elazığ ve Malatya gıda yardımıBurdur'dan Elazığ ve Malatya gıda yardımı10 Şubat 2020
Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!Gazetecileri Isparta adeta büyüledi, hayran kaldılar!10 Şubat 2020
Bakanlık açıkladı: Binlerce personel alınacak!Bakanlık açıkladı: Binlerce personel alınacak!12 Şubat 2020
Isparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdiIsparta spor yazarı Kontratak Yunus Özler değerlendirdi10 Şubat 2020
Ispartalı KİCKBOKS'cularımızdan önemli başarıIspartalı KİCKBOKS'cularımızdan önemli başarı10 Şubat 2020
Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Temsilcileri Isparta da….10 Şubat 2020
ANALİG JUDO TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDEANALİG JUDO TAKIMLARIMIZ YARI FİNALDE10 Şubat 2020
Isparta'daki dolandırıcılık olayına suçüstü!Isparta'daki dolandırıcılık olayına suçüstü!10 Şubat 2020
MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!MÜJDE! KIZILDAĞ İÇİN SAĞLIK RAPORU ÇIKTI!11 Şubat 2020
Isparta'da Bozkurt'lar şampiyonluk için sahaya indiIsparta'da Bozkurt'lar şampiyonluk için sahaya indi11 Şubat 2020
Isparta OBM'den Kızılay'a kan bağışıIsparta OBM'den Kızılay'a kan bağışı10 Şubat 2020
Yalvaç'ta müjdeli haber! projede son aşamaya gelindi...Yalvaç'ta müjdeli haber! projede son aşamaya gelindi...11 Şubat 2020
Isparta'dan İdlib'e doğru yardım tırları yola çıktıIsparta'dan İdlib'e doğru yardım tırları yola çıktı11 Şubat 2020