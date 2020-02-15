BAL’da 3. sıradaki Ispartaspor, yarın 1 puan önündeki Karaman Belediyespor’u ağırlayacak. Yeşil – Pembeli ekip, kazanırsa hem rakibini geçecek hem de şampiyonluk iddiasını sürdürecek. Puan kaybı halinde ise şampiyonluk iddiası kalmayacak.



Bölgesel Amatör Lig 7. Grubun 17'inci haftasında, diğer bir deyişle geçtiğimiz hafta deplasmanda Yatağanspor'u 3-0 mağlup eden Ispartaspor ile son maçında evinde Ortaca Belediyespor’a yenilmekten son saniye golü ile kurtularak 3 – 3’lük skorla sahadan ayrılan Karaman Belediyespor, Yarın Isparta'da kozlarını paylaşacak. 34 puanla 3'üncü sıradaki Ispartaspor ile 35 puanla 2'inci sıradaki Karaman temsilcisinin arasındaki mücadele, ligin zirvesini ve üst sıralarındaki diğer takımları da yakından ilgilendiriyor.



ISPARTASPOR’DA SAKATLAR İYİLEŞTİ,

EKSİK SADECE CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Kestelspor beraberliğinin ardından Yatağanspor galibiyeti ile moral bulan Ispartaspor, yarınki karşılaşmaya da 3 puan için çıkacak. Yeşil - Pembeli ekipte sakatlıkları bulunan Emre Bozatlı ve Enes İlhan Yüksel iyileşti. Yeni transferler Bulut Akbaş ve Erkut Başkaya da takıma katıldılar. Öte yandan 3 maç cezası devam eden İlyas Barut ile Yatağanspor maçının 78. Dakikasında kırmızı kart gören Burak Büyükkara takımdaki yerlerini alamayacaklar.



17 MAÇTA 10 GALİBİYET

Ispartaspor, bu haftaya kadar oynadığı 17 maçın 10’unu kazanırken, konuk Karaman Belediyespor ise düşüşlü – çıkışlı bir grafik çiziyor. Kırmızı – Beyazlı ekip hem ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırmak hem de liderin takılması ile liderlik koltuğuna oturmak istiyor.



ISPARTASPOR İÇİN

6 PUANLIK MAÇ

Dolayısıyla yarınki maç Ispartaspor için büyük önem taşıyor ve 6 puanlık bir maç konumunda. Yeşil – Pembeliler yarınki maçı kazanması halinde hem rakiplerinin ilerlemesini durdurarak onun üstüne çıkacak hem de şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geçmiş olacak.