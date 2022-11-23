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Günün haberleri: Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyon

Günün haberleri: Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyon
ISPARTA
G.Tarihi: 23.11.2022 21:08
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23 Kasım 2022 Çarşamba ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.

Ne grip ne Kovid: Süper enfeksiyon
Son günlerde hastanelerde yoğunluk yaşanıyor. Prof. Dr. Şevket Özkaya, yatağa düşürecek kadar hasta etmeyen hastalığın ne grip ne Kovid-19 olduğunu, ancak süper enfeksiyon olarak tanımlanabileceğini söyledi.

Bu sabaha karşı Düzce’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Bolu, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok il sarsıntıdan etkilendi. Depremle ilgili detayları aktaralım.

04.08’de sallandı, 96 artçı oldu
Düzce’deki deprem sabaha karşı 04.08’de kaydedildi. Depremden sonra en büyüğü 4,3 olmak üzere 96 artçı meydana geldi.

50 yaralımız var
AFAD, 50 kişinin yaralandığını 1 kişinin de öldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Soylu ise 8 bin binada hasar tespit çalışması yapılacağını duyurdu.   

Deprem bölgesinde yağmur bekleniyor
Depremden sonra Düzceliler sokakta beklemeye başladı. Meteoroloji, kentte hava sıcaklığının bugün 20 derece olacağını, öğleden sonra ise kuvvetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

254 terörist etkisiz
Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe Kılıç Harekatında 471 hedefin ateş altına alındığını, 254 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 
‘Tarih verilmesi hoş olmadı’
Otomobilde matrah düzenlemesi için tarih verilmesi, sektördeki satışları durdurdu. Renault Türkiye CEO'su Hakan Doğu, tarih verilmesinin hoş olmadığını söyledi.

İkinci Ronaldo dönemi bitti
Manchester United’da, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’nun sözleşmesi feshedildi.
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