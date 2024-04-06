Bayram Tatilinde Çalışacaklar Dikkat: Fazla Mesai Ücreti Şartları Belli Oldu!

Ramazan Bayramı'nda kamuda uygulanacak olan 9 günlük tatil, özellikle hizmet sektöründe çalışanlar için fazla mesai ücreti konusunu gündeme getirdi. İş Kanunu'na göre haftalık normal çalışma süresinin 45 saat olduğu hatırlatılırken, bu süreyi aşan çalışmalar fazla mesai olarak değerlendiriliyor. Ancak, işyerlerindeki haftalık çalışma süresi, yasal süreden daha az belirlenmişse ve çalışma 45 saati geçmiyorsa, bu durumda da "fazla sürelerle çalışma" adı altında ek ödeme yapılabiliyor.

Fazla çalışma ücreti hesaplaması ve şartlarına ilişkin detaylar şu şekilde:

Mesaî Ücreti Hesaplama Özel Durumlar: Haftalık 45 saat aşıldığında telafi çalışma veya denkleştirmeden dolayı ek ödeme yapılmazken, 45 saat aşılmamış olsa bile günlük 11 saati, gece 7.5 saati veya ara dinlenme süresindeki çalışmalar için ek ücret ödenir.

Haftalık 45 saat aşıldığında telafi çalışma veya denkleştirmeden dolayı ek ödeme yapılmazken, 45 saat aşılmamış olsa bile günlük 11 saati, gece 7.5 saati veya ara dinlenme süresindeki çalışmalar için ek ücret ödenir. Mesaî Ücreti Nasıl Hesaplanır: Fazla çalışma karşılığında saat başına normal ücretin %50'si fazla mesai ücreti olarak ödenir. Fazla sürelerle çalışma için ise saat başına normal ücretin %25'i fazla mesai ücreti olarak belirlenir.

Örneğin, saat ücreti 30 TL olan bir çalışan için fazla mesai saat ücreti 45 TL, fazla sürelerle çalışma saat ücreti ise 37,5 TL olarak hesaplanır.

Hafta Tatilinde Çalışma Karşılığı Mesaî Ücreti: Hafta tatili çalışmaları için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Ayrıca, haftalık 45 saatlik çalışma doldurulmuşsa hafta tatilinde çalışma %50 artırımlı olarak ödenir.

Hafta tatili çalışmaları için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. Ayrıca, haftalık 45 saatlik çalışma doldurulmuşsa hafta tatilinde çalışma %50 artırımlı olarak ödenir. Resmi Tatillerde Çalışanlara Mesaî Ücreti: Resmi tatil günlerinde çalışma yapıldığında, herhangi bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenmelidir. İşçinin aylık ücreti içinde bu günler hesaplanır ve normal günlük ücretin iki katı ödenir.

Özetle, resmi tatillerde çalışma, hafta tatillerinde yapılan işler ve fazla mesai durumlarında işçilerin ücretlerinin yasal çerçevede ve hakları doğrultusunda hesaplanması önemlidir. Bu süreçte işçilerin haklarını korumak ve yasalara uygun şekilde ücretlendirilmeleri önemlidir.