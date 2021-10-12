“Gökyüzü Gözlem Şenliği Uzay Etkinlikleri”

Isparta Valiliği öncülüğünde bu yıl beşincisi düzenlenen “Gökyüzü Gözlem Şenliği Uzay Etkinlikleri” ile gökyüzü gözlemcileri bir araya geldi.Türkiye’nin Milli Parklarında SQM ölçümü yapılmış en karanlık noktası Yenişarbademli Melikler Yaylası, (Kızıldağ Milli Parkı) bu yıl da gökyüzünün eşsiz güzelliği ile katılımcıları kendine hayran bıraktı. Pandemi sebebi ile kısıtlı sayıda katılımcının yer aldığı şenlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri Jüpiter ve Satürn başta olmak üzere gökyüzü gözleminde bulundu.Yenişarbademli ilçesinde gökyüzünün güzelliğine şahit olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yenişarbademli Kaymakamı Resul Tutay, “İlçeye gelmeden önce Yenişarbademli’nin karanlık gökyüzü ile anıldığını duydum ve bugün burada bu manzaraya tanık olmaktan büyük heyecan duydum.” diye konuştu.İlçe Belediye Başkanı Mehmet Özata ise bu yıl beşincisi düzenlenen etkinliğin Isparta ve Yenişarbademli için büyük önem taşıdığını belirtti.Organizasyon Koordinatörü Fizikçi Hidayet Yıldız da Ülkemizde hiçbir karanlık gökyüzü park adayında Yenişarbademli Melikler Yaylasındaki kadar çok ölçümlü ve farklı tarihlerde alınmış verilerin bulunmadığını söyledi.Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Seyfettin Çakmak, bilimi topluma yaymanın önemine değinerek Türkiye’nin Milli Parklarında SQM ölçümü yapılmış en karanlık noktası Yenişarbademli Melikler Yaylasının bilinirliğinin artmasının ve yerel yönetimlerce desteklenmesinin önem taşıdığını söyledi. Melikler Yaylasının ışık kirliliğinin en az bulunduğu noktalardan birisi olduğuna vurgu yapan Çakmak, şartların uygun olması halinde gelecek yıl gökyüzü şenliğinin daha yoğun katılımla gerçekleşeceğini dile getirdi.