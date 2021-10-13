2022 asgari ücret ne kadar olur? İlk hesap ortaya çıktı

2022'ye yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı üzerine tartışmalarda başladı. Asgari ücretin belirlenmesinde ise enflasyon rakamları büyük önem taşıyor. İşte Merkez Bankası'nın yılsonu enflasyon beklentisine göre tahmini 2022 asgari ücret oranı.

Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını açıklaması sonrası milyonlarca çalışan 2022'de asgari ücretin ne kadar zamlanacağını merak etmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET ARALIK AYINDA NETLEŞECEK

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANACAK VE ZAM PAZARLIĞI BAŞLAYACAK

2021 YILINDA NET ASGARİ ÜCRET 2 BİN 825,90 LİRA OLARAK UYGULANIYOR

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

2022 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK

ŞU ANDA UYGULANAN ASGARİ ÜCRET

2022 TAHMİN 1 (NET 3 BİN 447,50 LİRA)

2022 TAHMİN (NET 3 BİN 531,25 LİRA)

ASGARİ ÜCRET DEĞİŞİNCE ONUNLA BİRLİKTE BİRÇOK ÖDEME DE ETKİLENECEK

2021 AGİ ÜCRETLERİ

Bekar 268,31TL

Evli eşi çalışmayan 321,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL

Evli eşi çalışan 268,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

Bakan Bilgin’inaçıklamasının ardından milyonlarca çalışan, 2022 asgari ücret zammının ne kadar olacağı ve asgari ücrete bağlı olan diğer ödemelerle hesaplamaları yapmaya başladı. Asgari ücretin belirlenmesindeki en büyük etken ise enflasyon rakamları oluyor...Türkiye'deki 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen 2022 asgari ücret zammı asgari ücret çalışmaları kasım ayında başlayacak ve aralık ayında belirlenecek.Vatandaşların gelirini, ödemesini, işsizlik maaşını, kısa çalışma ödeneğini, işsizlik parasını belirleyen ve 15 kişiden oluşan asgari ücret tespit komisyonunun toplanmasıyla zam pazarlığına başlanacak. Komisyonda Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 5'er üye ile temsil edilecek.2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak en düşük brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulanıyor.Asgari ücret, işverenin yanında çalıştırdığı işçisine daha düşük maaş verememesi anlamını taşıyor.Asgari ücret artışlarında enflasyonun belirleyici olduğu görülüyor. Geçtiğimiz yıl bu rakam 7 puana kadar çıkmıştı. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.2022 ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ: Enflasyon yüzde 16= NET 3 BİN 447,50 LİRA / Enflasyon yüzde 19= NET 3 BİN 531,25 LİRAOrta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonunda enflasyonun yüzde 16 olacağı tahmin bekleniyor.Bu rakama göre asgari ücret artışının da 5-6 puan üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Bu da asgari ücret artışının yüzde 22 civarında olacağı beklentisi doğuruyor.İşsizlerin aldığı maaş aynı oranda artacak. Çalışanların aldığı asgari geçim indirimi yükselecek. AGİ değişecek. Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktarlarda artış olacak. İş göremezlik ödeneğinde artış yaşanacak. Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları da ocak ayı ile birlikte zamlanacak. Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların ödemeleri yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primlerin de artması gündeme gelecek.Asgari ücretle beraber 2022 yılında AGİ ücretleri de yükselecek. 2021 yılında en düşük AGİ 268,31 TL iken en yüksek AGİ 456,13 TL.