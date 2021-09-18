GELENDOST'DA MİRYOKEEFALON ZAFERİ KUTLAMALARI ,

17 Eylül 1176 Miryokefalon Zaferi ile Anadolunun tapusu Türklere verilmiştir. Tarihimizde önem arz eden zaferlerin unutulmaması, yaşatılması, geniş kitlelere ve gelecek nesillere daha iyi bir şekilde aktarılabilmesi için kutlamalar yapılmaktadır. İlçemizde her yıl geleneksel olarak yapılan 17 Eylül 1176 Miryokefalon zaferi kutlamaları bu yılda ilçemiz hüyük tepesi mesirelik alanda yapılan etkinliklerle kutlanıyor.



Gelendost Belediye Başkanı Mehmet Sezgin Miryokefalon Kutlamarı kapsamında yaptığı açıklamada: ''Anadolunun tapusunun alınması anlamını taşıyan MİRYOKEFALON zaferinin 845. Yılı kutlamalarına Gelendost ilçemizin Hüyük mevkisinde katılım sağladık. Tescile çok yakın bir dönem geçirmemiz sebebi ile siz değerli halkımızı bir kez daha programımıza davet ediyor ve hep birlikteMiryokefalon zaferine sahip çıkmamız için alanda yerinizi almanızı temenni ediyorum. Miryokefalon Zaferi etkinlikleri 1.gününü tamamladık. Cumartesi (Bugün) yine dopdolu bir program sizleri bekliyor, katılan destek veren emeği geçen herkese teşekkür ederim. Cumartesi akşam saat 20 :00 da yine Hüyük Tepesi Miryokefalon mesire alanı ve kamp Karavan merkezinde konserlerimiz devam edecektir. '' Dedi.



Milletvekili Recep Özel'de ''Savaşın yerinin tesciline bir adım kala yapılan bu yılki kutlamalar farklı ve çok güzel bir formatta yapıldı. Törenleri izlemeye gelenlere çok keyif verdi. Bu yılki farklı bu kutlamaları tertip eden Gelendost Kaymakamımıza ve Gelendost Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum….'' Dedi.