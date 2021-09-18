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Isparta Haber: Her şey hareketli yaşam için

Isparta Haber: Her şey hareketli yaşam için
ISPARTA
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Her şey hareketli yaşam için
  
Isparta Belediyesi, bu yıl “Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik” temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla programlarına devam ediyor.
 
16-22 Eylül tarihleri arasında her yıl farklı bir temayla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla Isparta Belediyesi etkinlikler kapsamında plates, step, aerobik ve zumba faaliyetleri ile Bocce Turnuvası, Taekwondo, Kickboks, Muaythai gösterileri düzenleyerek şehirde farkındalık oluşturma çalışması gerçekleştirdi.
 
Isparta Belediyesi, Isparta Meydan AVM (ITKM) Belediye Kültür Merkezinde plates, step, aerobik ve zumba etkinliği düzenledi. Günün bir diğer etkinliği ise Cumhuriyet Ortaokulunda düzenlenen Bocce Turnuvası oldu. Turnuvada gencinden, yetişkinine bocce oynayarak hareketli yaşama dikkat çekildi.
 
Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, okul öğrencilerine ve katılımcılara Avrupa Hareketlilik Haftasına ilişkin bilgiler verdi. Hareketliliğin önemine işaret eden ve araban inerek yürümek, bisiklete binerek pedal çevirmek gerektiğini belirten Gözgün, sportif aktiviteler yapmak adına bir farkındalık oluşturmak istediklerini aktardı. Bocce turnuvasına katılan öğrencilere katılım belgeleri ile dereceye giren öğrencilere madalya ve kupaları takdim edildi.
 
Günün bir diğer etkinliği de belediye önünde gerçekleştirildi. Etkinlikte Taekwondo, Kickboks, Muaythai gösterileri yapıldı. Etkinliğe AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı. AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel, hareketli yaşama dikkat çekerken, sporla gençlerin ve çocukların kötü alışkanlıklardan uzak kalabileceğine işaret etti. Milletvekili Özel, “Sağlıklı, güzel bir gençlik, nesil yetiştirelim idealimiz var. Isparta Belediyemiz de bu tür etkinliklere sonsuz, koşulsuz bir destek vererek etkinlikler düzenliyor. Belediyemize de teşekkür ediyorum. Her şey Isparta, her şey spor için diyorum” görüşlerinde bulundu.
 
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