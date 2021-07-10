Gaziantep (Antep) mutfağı yaklaşık 250 özgün çeşide ev sahipliği yapmaktadır. Et ağırlıklı bir mutfaktır. Gaziantep mutfağı yemek çeşitlerindeki zenginliği dışında kurutulmuş gıdalar (patlıcan, domates, biber vb.) ve baharat çeşitliliğiyle de öne çıkmaktadır. Türkiye genelinde birçok restoran başta kırmızı pul biber olmak üzere pek çok malzemeyi Gaziantep şehrinden temin eder.
UNESCO, Gaziantep mutfağını gastronomi dalında korumaya aldı
UNESCO, 33 ülkeden 47 kenti "Yaratıcı Şehirler Ağına" aldı. İlk olarak 2015'te Gaziantep UNESCO tarafından gastronomi dalında ''Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edildi. Gaziantep, UNESCO'nun bugün aldığı kararla, bu alanda Türkiye'nin öncü şehir olma özelliğini kazandı.
GASTRO ANTEP MUTFAĞI LEZZETLERİ ISPARTA'DA
Yöresel doğu ve Gaziantep Mutfağının tencere ve ızgara yemeklerini Isparta Halkı ile buluşturan ayrıca Uluslararası Gastronomi Eğitim Federasyonu Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı olan Chef Metin Kurçak Gastro Antep Mutfağı'nda yaptığı lezzetlerini şöyle anlatıyor:
''Binlerce yıllık tarihleriyle de ön planda olan doğu lezzetlerini Isparta'ya getirdik. Tabiki Antep'li olmamızın burada büyük avantajı var. Müşterimiz restorana geldiğinde bizden istesin 150 çeşit Antep yemeği menüsünü çıkarabilecek kapasitedeyiz.
Antep deyip geçmeyin dünyada şehir ismiyle anılan tek mutfak Atep mutfağıdır. Ispartalı vatandaşlarımızda yemeklerimizi çok sevdi. Bunu yaptığımız gözlem ve analizlerden gerçekten anlayabiliyoruz. 2019 ylında Isparta'ya kazandırdığımız bu lezetleri tatmaya restoranımıza herkesi bekleriz.'' Dedi.
İŞTE VİDEO VE RESİMLERLE GASTRO ANTEP MUTFAĞI
Gaziantep Yemekleri kısa bilgiler...
Tarihi İpek Yolu güzergâhında bulunan Gaziantep'te çeşitli kültürlerin buluşması nedeniyle oluşan zengin mutfağında yaklaşık 252 çeşit yemek türü yer alıyor.
Gaziantep mutfağı denildiğinde akla ilk gelen meşhur yemekleri arasında bulunan kebap çeşitleri, bilinen türlerinin dışında yenidünya, sebzeli, ayva, elma, frenk, simit, patlıcan, kazan, kabak, Kilis, ekşili, mantar, yoğurtlu ve ayvalı ve tas kebapları olmak üzere 32 türde yapılıyor.
Yine mutfakta 26 çeşit köfte yapılırken, 27 çeşit pilav, 15 çeşit dolma, 26 çeşit etli yemek, 15 çeşit turşu ve 22 çeşit helva bulunuyor. Yoğurt yemeklerinin de hatırı sayılır bir yeri olan Antep mutfağında çağla aşı, orman, sahte yuvarlama, bakla, çiğdem aşı, bezelye, elma aşı, fasulye, kabak, keme, köfte, mantar, patates, soğan ve yuvarlama, ilk akla gelen yoğurtlu yemekler olarak dikkati çekiyor.
Gaziantep Mutfağı Yemeklerinden Bazıları...
- Çorbalar: dövmeli alaca çorba, yoğurtlu dövme çorba, lebeniye çorbası, pirinç çorbası, şehriye çorbası, mercimek çorbası, tarhana çorbası ve işkembe çorbası
- Dolmalar, sarmalar ve doldurmalar: karışık dolma, patlıcan dolması, biber dolması, kabak dolması, yaprak sarması, lahana sarması ve pancar sarması
- Et yemekleri: kellepaça, etpaçası, beyran, şıveydiz, yoğurtlu patates, kabaklama, doğrama, boranı, pirpirim aşı, alinazik, patlıcan musakka
- Hamur işleri: lahmacun (Antep usûlü), peynirli pide, şekerli pide, yeşilzeytin böreği, peynir semseği, lor semseği, çökelek semseği, tatar böreği, şiş börek, omaç, pisi böreği ve bazı
- Kahvaltılıklar: katmer, kaymak, muhammara, yeşilzeytin ekşilemesi, dorgambaç ve tarhana eritmesi
- Kebaplar: kuşbaşı kebap (tike), kıyma kebabı, sarımsak kebabı, soğan kebabı, patlıcan kebabı, sebzeli kebap, ayva kebabı, yenidünya kebabı, simit kebabı, yoğurtlu kebab ve ciğer kebabı (cartlak kebabı)
- Köfteler: yuvalama, içli köfte, ekşili ufak köfte, yoğurtlu ufak köfte, arap köftesi, sini köftesi, çiğ köfte, mercimekli köfte (malhıtalı köfte), yağlı köfte, yapma ve kısır
- Pilavlar: özbek pilavı, etli dövme, firik pilavı, iç pilavı, mercimekli pilav, havuç aşı, çağla aşı ve buğulama aşı
- Piyaz ve salatalar: maş, fasulye salatası, loğlaz, patates salatası, yeşilzeytin piyazı, çoban salata, domates salatası, koruk salatası, patlıcan salatası ve cacık
- Tatlılar: baklava, bülbül yuvası, fıstıklı sarma, kadayıf, lokma tatlısı, irmik helvası, aşure, zerde, sütlaç, bastık, nişe helvası, guymak, kaygana, şıllık, kerebiç, mayanalı kahke ve hedik
- Tavalar ve Kavurmalar: saçma tavası, sarımsak tavası, domates tavası, bakla tavası, fasulye tavası, et kavurması, ciğer kavurma ve et kızartması
- Zeytinyağlı yemekler: ötçe, bıbbıkiye, ekmek aşı, pancar kavurma ve zeytinyağlı kabak içi
- Sokak yemekleri: Nohut dürümü