ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İl J.K.lığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından; 07 Temmuz 2021 tarihinde, Keçiborlu İlçesi Kuyucak Köyü Lavanta Bahçelerini ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler ile çalışan kadın vatandaşlarımıza, Kadın Acil Destek Sistemi (KADES) Uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak KADES tanıtım broşürleri dağıtılmıştır. Ayrıca Lavanta Bahçelerini ziyarete gelen yabancı turistler için uygulamanın beş farklı dilde kullanıldığının da tanıtımı yapılarak cep telefonlarına yükletilmesi sağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.