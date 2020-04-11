Fransa'dan son dakika koronavirüs iddiası: Bu ilaç hastaların yüzde 91.7'sini iyileştirdi!
Koronavirüs tedavisinde her gün yeni bir tedavi yöntemi açıklanıyor. Fransa bugün dünyaya kullandığı ilacın sonucunu son dakika olarak duyurdu. Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.
Dünyada milyonlarca insanın hayatını felç eden koronavirüs tedavisinde Fransa elindeki son dakika verilerini paylaştı.
KORONAVİRÜS HASTALARINI İYİLEŞTİREN İLAÇ
Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi.
HASTALARIN YÜZDE 91.7'Sİ İYİLEŞTİ
Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.
MACRON İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ
Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.
İHRACATI YASAKLANMIŞTI
Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.
KORONA TEDAVİSİNDE KULLANILAN KLOROKİNİN NEDİR?
Klorokin, sıtmaya karşı en eski ve en etkili ilaçlardan biri olarak biliniyor. Klorokin on yıllardır kullanılıyor. Afrika'da artık kullanımı, sıtma parazitlerinin bu ilaca karşı oluşturduğu direnç nedeniyle artık tavsiye edilmiyor. Bazı ülkeler, bu ilacın kullanımını azaltmak için bazı düzenlemeler getirdi ama ilaç piyasasında özel sektörün faal olduğu bazı ülkelerde hala çok rağbet görüyor ve satışı yaygın yapılıyor.
ABD'DE DE KULLANILACAK İDDİASI
ABD Başkanı Donald Trump, sıtma tedavisinde kullanılan klorokinin ABD'de yeni koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verildiğini öne sürmüştü.