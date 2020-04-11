GÖZDE BALIK LEZZETİ ARTIK EVLERDE!
Isparta'nın en büyük iki firmasından ortak karar!
Gözde Balık Evi ve Gözde Balık firmaları lezzetlerini evlere paket servisi ile götürüyor.
İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyen ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!
Not: Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir.
Telefon: (0246) 201 29 29
(0246) 218 52 57 - Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.
EKMEK ARASI
- Palamut Ekmek
- Hamsi Ekmek
- Midye Ekmek
- Ekmek Arası Balık Köfte
- Hamsi Tava
- Hamsi Izgara
- Hamsi Kuşu
- Çipura
- Levrek
- Mezgit Filato
- Palamut
- Çanakkale Sardalya
- Eğirdir Göl Levreği
- İstavrit
- Grida
- Kalamar Tava
- Karides Güveç
- Midye Tava
- Jumbo Karides Tava