GÖZDE BALIK LEZZETİ ARTIK EVLERDE!

Gözde Balık Evi ve Gözde Balık firmaları lezzetlerini evlere paket servisi ile götürüyor.

İsteyen

pişmemiş temizlenmiş

balık isteyen

ızgarada yada tavada balık

sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!

Koronavirüs salgını sürecinde, hem çalışan hem de halk sağlığı açısından hergün dezenfekte edilmektedir.

201 29 29

218 52 57





























































































































EKMEK ARASI

Palamut Ekmek

Hamsi Ekmek

Midye Ekmek

Ekmek Arası Balık Köfte

TAVADA VE IZGARADA BALIKLAR