Fahri Trafik Müfettişinin Cezasına Yargıdan Emsal Karar

Ankara'da bir sürücü, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle bir fahri trafik müfettişi tarafından kendisine kesilen cezayı mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonucunda, mahkeme fahri müfettişin verdiği cezanın denetim mekanizmalarına uygun olmadığına hükmederek cezayı iptal etti.Olay, trafik ışığı olmayan bir yaya geçidinde meydana geldi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B maddesi uyarınca fahri müfettiş tarafından 1.979 TL tutarında ceza kesildi. Ancak yapılan inceleme sonucunda ceza iptal edildi.Sürücü, trafik cezasına itiraz etti ve avukatı Aykut Özdemir'in sunduğu dilekçede müvekkilinin suçlamaları destekleyecek somut kanıtların olmadığı vurgulandı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, delil yetersizliğinden dolayı cezayı iptal etti. Mahkeme kararında, idari yaptırım uygulanabilmesi için suçun işlendiğine dair açık ve net delillerin sunulması gerektiğine dikkat çekildi.Yapılan incelemede iddia edilen ihlalin kanıtlanamadığı ve olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair yeterli bilginin olmadığı tespit edildi. Bu nedenle tutanağın usulsüz düzenlendiği sonucuna varılarak idari para cezasının iptaline hükmedildi.