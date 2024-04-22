isparta-iyas-marketisparta-oto-ekspertiz

Fahri Trafik Müfettişinin Cezasına Yargıdan Emsal Karar

Fahri Trafik Müfettişinin Cezasına Yargıdan Emsal Karar
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIisparta-oto-ekspertiz-raporuISPARTA-TENTE-BRANDA
Fahri Trafik Müfettişinin Cezasına Yargıdan Emsal Karar: İptal Edildi
Ankara'da bir sürücü, yayaya geçiş hakkı tanımadığı gerekçesiyle bir fahri trafik müfettişi tarafından kendisine kesilen cezayı mahkemeye taşıdı. Yargı süreci sonucunda, mahkeme fahri müfettişin verdiği cezanın denetim mekanizmalarına uygun olmadığına hükmederek cezayı iptal etti.
Olay, trafik ışığı olmayan bir yaya geçidinde meydana geldi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 74/B maddesi uyarınca fahri müfettiş tarafından 1.979 TL tutarında ceza kesildi. Ancak yapılan inceleme sonucunda ceza iptal edildi.
Sürücü, trafik cezasına itiraz etti ve avukatı Aykut Özdemir'in sunduğu dilekçede müvekkilinin suçlamaları destekleyecek somut kanıtların olmadığı vurgulandı. Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, delil yetersizliğinden dolayı cezayı iptal etti. Mahkeme kararında, idari yaptırım uygulanabilmesi için suçun işlendiğine dair açık ve net delillerin sunulması gerektiğine dikkat çekildi.
Yapılan incelemede iddia edilen ihlalin kanıtlanamadığı ve olayın ne zaman ve nerede gerçekleştiğine dair yeterli bilginin olmadığı tespit edildi. Bu nedenle tutanağın usulsüz düzenlendiği sonucuna varılarak idari para cezasının iptaline hükmedildi.

 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fahri Trafik Müfettişinin Cezasına Yargıdan Emsal Karar
Depoları Şimdiden Doldurun
Türkiye'nin kabusu oldu Gördüğünüz an ezin geçin!
Kamuya 382 Yeni Personel Alınacak!
IBAN ile Yapılan Ödemelerde Büyük Risk: Uzmanlardan Uyarı
Kahvaltı Sofralarına Zam!
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!
Yıllarca Gizli Kamera ile Görüntü Kaydedildi!
Bankaların Mevduat Faizleri Yatırımcıları Şaşırttı: 1 Milyon TL'nin Getirisi Uçtu!
Emekli Maaşlarına Ek Zam Tarihi Belli Oldu: Bomba Kulis Haberi!
TÜVTÜRK'ten Muayene Sürelerinde Büyük Değişiklik
Yeni Düzenlemeler Resmi Gazete'de Yayımlandı
Yaza Renk Katın, Doğallığınızı Öne Çıkarın: İda Butik!
2KA Baby Kidsroom, Isparta'da Kapılarını Açtı!
Fatih Portakal Canlı Yayında Açıkladı
SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan Bomba Açıklama
Tüm Ev Sahipleri İçin Zorunlu: 30 Gün Süre Verildi!
Elektrik Faturası 250 TL'nin Üstünde Gelenler İçin Bakanlık Devrede!
Sakın Bunları Buzdolabına Koymayın! Tüm Vitaminini Yok Ediyor
Yasal Zorunluluk Resmen Geldi: Bu Kişiler Artık Ehliyet Alamayacak!
İncir Ağacının Altında Sakın Uyumayın!
Sağlıkta Yeni Dönem: MHRS Sisteminde Büyük Değişiklik!
Ehliyetlerde Önemli Değişiklik
2 KA Baby Kidsroom Isparta'da Açılıyor!
Isparta Eski Belediye Başkanı Vefat Etti
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-yemek-siparis-tabldot-telefon-lokanta-safir-toplu-yemek

isparta-askeri-malzeme-urunler-bot-outdoor-giyim

isparta-in-giyim-ürünleri-magazasi

gozde-balik-isparta-balik-siparis-telefon

isparta-detayli-oto-yikama

turker-kapinda

isparta-ambalaj-kullan-at-malzemeleri

isparta-cam-balkon-albert-genau-ucuz-kampanyaifiyatlari

isparta-KONTEYNER-PRAFABRİK-EV-KONUT-UCUZ-KAMPANYA-DAVRAZ

isparta-temizlik-sirketi-telefon

isparta-aktar-baharat-bitkisel-yaglari

isparta-protez-peruk-perma-anatomik-sac-kesimi-boyama

isparta-pastane-yas-pasta-siparis

isparta-laptop-tablet-tamiri

isparta-samziman-tamiri-MMT-vites-toyota-servisi

isparta-sarkuteri-peynir-zeytin-urunleri

ISPARTA uygun avm

isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et

isparta-gunes-elektrik-paneli

isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri

isparta-oto-muzik-sistemleri

ısparta gül lokumu

ısparta cam balkon

ısparta duşakabin

ISPARTA bilgisayar tamiri

ISPARTA CAM BALKON

ISPARTA uygun avm

ısparta kasap

ISPARTA sineklik

ISPARTA BOYA MALZEMELERİ

süpürge toz torbası

Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

İlk Ölüm Vakası ve Uyarılarİlk Ölüm Vakası ve Uyarılar18 Nisan 2024
SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan Bomba AçıklamaSGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan Bomba Açıklama20 Nisan 2024
Yıllarca Gizli Kamera ile Görüntü Kaydedildi!Yıllarca Gizli Kamera ile Görüntü Kaydedildi!21 Nisan 2024
Ehliyetlerde Önemli DeğişiklikEhliyetlerde Önemli Değişiklik20 Nisan 2024
Kardeşler Arası Miras Paylaşımında Kolaylık Sağlayan Yeni KararlarKardeşler Arası Miras Paylaşımında Kolaylık Sağlayan Yeni Kararlar16 Nisan 2024
Erdoğan biletlerini kestiErdoğan biletlerini kesti15 Nisan 2024
Memur ve Emeklinin Yeni Maaşları Açıklandı: İşte Detaylar!Memur ve Emeklinin Yeni Maaşları Açıklandı: İşte Detaylar!16 Nisan 2024
PTT'den O Kişilere 5 Bin TL Destek!PTT'den O Kişilere 5 Bin TL Destek!16 Nisan 2024
Türkiye'nin Tamamında GeçerliTürkiye'nin Tamamında Geçerli15 Nisan 2024
SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?SGK Prim İadesi Nasıl Alınır?15 Nisan 2024
Haftada 4 Gün Çalışma Modeli Türkiye'de Uygulanmaya BaşladHaftada 4 Gün Çalışma Modeli Türkiye'de Uygulanmaya Başlad17 Nisan 2024
Emeklilere Kurban Bayramı İkramiyesine Büyük ZamEmeklilere Kurban Bayramı İkramiyesine Büyük Zam19 Nisan 2024
SGK Zorunlu DiyorSGK Zorunlu Diyor15 Nisan 2024
Tüm Ev Sahipleri İçin Zorunlu: 30 Gün Süre Verildi!Tüm Ev Sahipleri İçin Zorunlu: 30 Gün Süre Verildi!20 Nisan 2024
Isparta'da FETÖ/PDY Üyesi YakalandıIsparta'da FETÖ/PDY Üyesi Yakalandı17 Nisan 2024
Cem Küçük Emeklilere İyi ve Kötü Haberi Verdi: Zam Beklentileri Karıştı!Cem Küçük Emeklilere İyi ve Kötü Haberi Verdi: Zam Beklentileri Karıştı!17 Nisan 2024
Merkez Bankası AçıkladıMerkez Bankası Açıkladı19 Nisan 2024
Bu hataları yapanların kredi notu anında düşüyorBu hataları yapanların kredi notu anında düşüyor18 Nisan 2024
Isparta'da 23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer EtkinliklerIsparta'da 23 Nisan Kutlama Programı ve Diğer Etkinlikler19 Nisan 2024
Isparta Eski Belediye Başkanı Vefat EttiIsparta Eski Belediye Başkanı Vefat Etti19 Nisan 2024