Annelere Verilecek 11.290 TL Desteğin Şartları Netleşti!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, bir yıl boyunca çalışan anne ve bakıcılara destek vereceği açıklaması, detayları merakla bekleniyordu. Şimdi ise bu detaylar netleşti ve verilecek destek hakkında bilgi sahibi olundu.

Bu destekle birlikte kadın istihdamının arttırılması amaçlanırken, çalışan annelere her ay 325 euro (11.288,24 Türk Lirası) verileceği belirtildi.

Akşam Gazetesi yazarı Okan Güray Bülbül, yazısında verilecek olan desteğin detaylarını açıkladı. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun Avrupa Birliği projesi çerçevesinde evinde eğitimli bakıcı çalıştıran kadınlara 12 ay boyunca verilecek olan 325 euro (11.288,24 Türk Lirası) desteğinin şartları şu şekilde:

Annelerin başvuru yapabilmesi için çocuğunun 0-24 aylık olması ve annenin İstanbul, Ankara, İzmir illerinde çocuğuyla beraber aynı adreste ikamet etmesi gerekmektedir. Ayrıca annenin tam zamanlı olarak bir işte çalışması, SSK'lı olması ve 0-36 ay çocuk bakımı eğitimi almış bir bakıcı sağlaması gerekmektedir.

Bakıcılar için aranan şartlar ise şunlardır: Bakıcının 18 yaşını doldurmuş olması, çocuğun ailesiyle herhangi bir bağının bulunmaması, 0-36 ay çocuk bakımı eğitimini tamamlamış olması ve bu konuda belge sahibi olması gerekmektedir. Ayrıca, bakıcının lise veya üniversiteden çocuk bakıcılığıyla ilgili bölümden mezun olması ve çocukla aynı adreste ikamet etmesi beklenmektedir.

Tüm bu şartları sağlayan anneler ve bakıcılar, verilecek olan destekten yararlanma hakkına sahip olacaktır. Ayrıca, bir annenin halihazırda bir bakıcısı varsa ve belirtilen şartları sağlıyorsa, bu destekten yararlanabileceği ifade edilmektedir.