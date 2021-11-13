Tıklayın Eylül Minel ürünleri kapınıza gelsin!
Isparta’nın yerel kendi markası Eylül Minel. Yüzde 100 doğal gül ve lavanta özlü ürünlerini küresel ölçekte satışa sunuyor...
Gül, lavanta, zambak başta olmak üzere Isparta’nın tıbbi ve aromatik bitki özlü, doğal gıda ve kozmetik ürünleri tek bir Elektronik Ticaret Portalı’nda buluştu: https://www.eylulminel.com
-Isparta’nın markası ve değeri: Eylül Minel
Eylül Minel, Eglantine, Gülhane, Gülçiçek, Royal Rose, Gülcüm ve Rosecity ürünlerinin tüm koleksiyonları, artık tek bir tuş ile dünyanın neresinde olursanız olun kapınıza gelecek.
Güvenli ödeme ve kaliteli ürün seçenekleri sizleri bekliyor
-Üye olan herkese her alışverişte yüzde 10 para puan hediye
https://www.eylulminel.com E-Ticaret sitesi en kaliteli ve doğal ürünleri uygun fiyat politikası ile müşterilerine sunmanın yanı sıra avantajlı kampanyalar da düzenliyor. Web sitesine üye olan herkese, her alışverişinde yüzde 10 para puan hediye ediliyor.
E-Ticaret Portalı:
https://eylülminel.com
Elektronik Posta:
info@eylulminel.com
-Sosyal medyadan bizi takip edin, kampanyalardan haberdar olun
Facebook, Twitter, Instagram, Youtube ve diğer sosyal medya mecralarından takip edin, kampanya ve fırsatlardan anında haberdar olun
-Hızlı teslimat garantisiyle hemen alışverişe başlayın...
https://www.eylülminel.com e-ticaret portalından satışa sunulan ürünler kategoriler halinde şu şekilde:
-Kişisel Bakım Ürünleri
-Cilt Bakım Ürünleri
-Kremler
-Kolonya
-Parfüm
-Hediyelik
-Ortam Kokusu
-Doğal Gülsuyu
-Tonik
-Lavanta Serisi
-Lokum
-Reçel
-Şerbet
-Diğer Gıda Ürünleri
https://www.eylülminel.com e-ticaret’te yer alan markalar
-Eylül Minel
-Eglantine
-Gülhane
-Gülçiçek
-Royal Rose
-Gülcüm
-Rosecity
-Metin
Adres:
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
WhatsApp: +90 543 760 12 24
Eylül Minel, aynı zamanda bir üretim markası… Eylül Minel, lokum ve şekerleme ile sıcak tahin üretiminde de uzman ve yetkin bir kuruluş. Ayrıca ‘Gülcüm’ markası ile gerçek ve doğal gül ürünleri üretmektedir. Eylül Minel, Isparta, Türkiye’de tek; küresel ölçekte ise sayılı üreticilerinden biri olduğu Rosa Damescana (Yağ Gülü) ve diğer ürünleri tek bir e-ticaret portalında buluşturarak büyük bir katma değer sağlıyor.