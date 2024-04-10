**Mehmet Şimşek'ten Kira Açıklaması: Ev Sahiplerine Son Uyarı**



Gelir ve kira vergisi denetimleri sıklaşırken, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira ödemeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek, kira, ücret ve değer artışı kazancı elde edenlerin beyanda bulunmaması durumunda cezai işlem uygulanacağını belirtti. Beyanname vermeyenlere ise pişmanlık hükümlerinden yararlanma çağrısında bulundu.



Bakan Şimşek, vergi kaçakçılığını önlemek için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından geniş kapsamlı denetimler yapıldığını ifade etti. Bankalar, sigorta şirketleri, tapu ve nüfus idarelerinden elde edilen bilgilerle analizler yapılırken, kiralık 1.5 milyon konutta fiili denetimler gerçekleştirildiğini açıkladı.



Vergi dairesi ekiplerinin kapı kapı dolaşarak konutlarda ev sahipleri ve kiracılarla ilgili bilgileri kayıt altına aldığını belirten Şimşek, bu kapsamda 400 binden fazla adreste fiili kontrol yapıldığını ifade etti.



Beyanname doldurmayan kişilerin, vergi dairesinden yazı gelmeden pişmanlık maddeleri gereği beyanname verebileceğini söyleyen Şimşek, pişmanlıkla beyannamenin verilmesi durumunda ceza sisteminin duracağını vurguladı. Beyanname, Hazır Beyan Sistemi üzerinden internet üzerinden veya banka kartı ile çevrim içi ödenebileceğini belirtti.