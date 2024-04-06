

Emeklilere 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Hizmet: ING Bank'tan Müjde!

Emekliler için sevindirici bir haber geldi! ING Bank, emeklilere özel bir hizmet sunarak bir yıl boyunca ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli promosyonlarında kamu bankalarında artış yapıldığı açıklamasının ardından diğer bankalar da harekete geçti. Bu kapsamda, müşteri çekmek için bankalar arasında bir yarış başladı ve emeklilere çeşitli avantajlar sunulmaya başlandı.

ING Bank, resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşlarını ING'ye taşıyan müşterilere çeşitli nakit promosyonlar fırsatı verdiğini duyurdu. SGK emekli maaşını ING’ye taşıyan emekliler, maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilecekler.

Ayrıca, otomatik fatura talimatı veren emekliler, 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyon ile toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon hakkından yararlanabilecekler.

Bu ayrıcalıklarla sınırlı kalmayan ING Bank, emeklilere yönelik daha fazla avantaj sunuyor. Banka, emeklilere özel olarak para transfer işlemlerinde ücret alınmayacağını belirtirken, yüzde 4,29'dan başlayan faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanabileceklerini açıkladı. Ayrıca, 3 ay boyunca Turuncu Ekstra Plus avantajlarından yararlanmak isteyenler için özel kampanyalar da sunulacak.

ING Bank'a ilk defa başvuru yapan emekliler ise ilk 1 yıl kart ücreti ödemeyecekler. Ancak bu avantajlardan yararlanmak isteyen emeklilerin maaşlarını ING’ye taşımaları gerekiyor.

Bu adımlarla, ING Bank emeklilere yönelik sunduğu avantajlarla bir yıl boyunca ücretsiz hizmet sunarak emeklilerin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.