Bankalar arefe günü açık mı? Tüm detaylar belli oldu

Ramazan Bayramı öncesi bankaların çalışma düzeniyle ilgili detaylar netleşti. 8 Nisan Pazartesi günü bankalar normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam edecekler. Ancak, 9 Nisan Salı günü olan arefe gününde bankalar yarım gün hizmet vereceklerdir.

Bankalar genellikle özel sektör kuruluşları oldukları için idari izin günlerine tabi değildirler. Ancak, resmi tatil ve özel günlerde çalışma saatlerinde bazı değişiklikler olabilir. Arefe ve bayram günlerinde ise bankalar kapalı olacaklardır.

Arefe günü olan 9 Nisan Salı günü, borsa ve dolayısıyla bankalar 13.00'e kadar hizmet vereceklerdir.

Ramazan Bayramı tatilinde borsa takas işlemi tarihleri de belirlenmiştir:

5 Nisan 2024 Cuma günü yapılan işlemlerin takası, 15 Nisan 2024 Pazartesi gününde gerçekleştirilecektir.

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı günü yapılan işlemlerin takası ise, 16 Nisan 2024 Salı gününde gerçekleştirilecektir.