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EĞİTİME BÜYÜK KATKI
ISPARTA
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EĞİTİME BÜYÜK KATKI
 
39 yayınevi ve 500 şube ile alanında bir numara olarak gösterilen İşler Yayın Grubu, 20 bin yardımcı kaynak kitabı internete yükleyerek, ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sundu. 10 milyonluk soru havuzuyla da 1,5 milyon öğrenciye ücretsiz deneme sınavı imkanı sağlayan Grup, YKS’de ilk bine giren adaylara burs da veriyor.
 
HABER MERKEZİ / FOTOĞRALI-
 
Sınav odaklı eğitim modelinin uygulandığı ülkemizde iyi bir üniversite kazanmak ve iyi bir meslek için öğrencinin özellikle lise öğrenimi büyük önem taşıyor. Öğrencinin iyi bir lisede öğrenim görmesi LGS, iyi bir bölüm ve üniversiteye girebilmesi de YKS başarısına bağlı. Sınavlarda başarı için ise sağlıklı bir hazırlık süreci ve profesyonel destek gerekiyor.
İşte bu noktada karşımıza sınava dair bütün taleplere cevap verecek profesyonel bir kurum olarak İşler Yayın Grubu ile İşler Kitabevleri çıkıyor. 1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle 500’e ulaşan şube sayısıyla, 39 yayıneviyle, onlarca dijital platformuyla sınav sektörünün en büyüğü ve öncüsü olarak gösteriliyor.

1.5 MİLYON ÖĞRENCİ KEŞFETTİ
İşler Yayın Grubu, eğitime katkı adına büyük bir projeye imza attı. Grup tüm yardımcı kaynak kitapları internete yükleyerek, ücretsiz olarak öğrencilerin istifadesine sundu. PDF formatındaki kitaplara sistem üzerinde arama yaparak kolayca ulaşılabiliyor. Bugün İşler Grubu’nun online sisteminde 20 binin üzerinde yardımcı kaynak kitap bulunuyor ve yaklaşık 1.5 milyon öğrenci düzenli olarak buradan faydalanıyor.

KİŞİ KENDİNE ÖZEL SINAVLAR OLUŞTURABİLİYOR
İsleronline.com’da kaynak kitaplar ile videolu çözümlerin yanı sıra 10 milyonluk bir soru havuzu yer alıyor. Öğrenciler buradan bir tıkla kendi kendilerine özel deneme sınavları oluşturabiliyor. Öğrenciler hiçbir ücret, aidat ödemeden bu online ortamda dilediği kaynak kitaba ulaşabiliyor, dilediği video çözümünü izleyebiliyor, dilediği ders ve konulardan sayısız kez deneme sınavları olabiliyorlar. Grup ayrıca 2021 YKS sonuçlarına göre ilk bine giren ihtiyaç sahibi 50 öğrenciye burs veriyor.
 
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İşler Yayın Grubuisleronline.com
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