EĞİRDİR CADDELERİ RENGARENK

LALELER İLE SÜSLENDİ.

Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK’ün talimatları ile Park ve Bahçeler Birimimiz tarafından dikilen laleler park, bahçe ve yollardaki refüjleri süsledi.Baharın gelmesiyle Eğirdir Belediyemiz Park Bahçeler Birimi Eğirdir Gölü'nü çevreleyen yol kenarlarına lale ve çeşitli çiçekler ekti. Baharla birlikte açan çiçekler, Eğirdir’e ve göle ayrı bir güzellik ve renk kattı. Belediye Başkanımız Veli GÖK, mevsimine göre park ve bahçe düzenlemeleri ile gerekli bakımların yapıldığını, Eğirdir'in daha güzel hale gelmesi için gerekli bütün imkanların kullanılacağını ifade etti. Belediye Başkanımız Veli GÖK, "Eğirdir’imiz hizmetlerin en iyisine layıktır. Tüm Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınının bitiminden sonra Eğirdir inşallah misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya devam edecektir.’ dedi.