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‘EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN KURUMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.’

‘EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN KURUMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.’
ISPARTA
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EĞİRDİR BELEDİYESİ EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ.
 
Ahmet Fahrettin ÇELİK; ‘Eğirdir Gölü’nü ve Eğirdir’i sevmemiz bir memleket borcudur.’
 
‘EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN KURUMASI SÖZ KONUSU DEĞİLDİR.’
 
Eğirdir Belediyesi 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısı 4 birleşimle gerçekleşti. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK Başkanlığında toplanan meclis önemli kararlara imza attı.
İlçemizde yapılması planlanan yatırımlarla ilgili kararlar alındı. TOKİ İnşaat alanında bölgenin  enerji ihtiyacının karşılanması için imar planında trafo alanı eklemesi yapıldı. Eğirdir Belediyesi mülkiyetinde bulunan işyerlerinde devir talepleri görüşülerek karara bağlandı. 1930-1950 yılları arasında Eğirdir Belediye Başkanlığı yapan Fevzi ÇELİK’in oğlu ve Eğirdir Belediyesinde daha önce Belediye Meclisi Üyeliği yapmış olan İş adamı Ahmet Fahrettin ÇELİK  Eğirdir’in geçmişteki konumundan  bahsederek hafızaları tazeledi.
Eğirdir Gölü’nün çekilmesi ile ilgili de konuşan ÇELİK, ‘Eğirdir bir çok illerden çok şanslı, Burdur ilinde elektrik yokken Eğirdir’de vardı. Eğirdir Gölü kuzeyi bol su alır, buda gölün suyunun yenilenmesini sağlar, bu nedenle gölün kirlenmesi söz konusu olmaz. Gölümüze sahip çıkmamız lazım, kaliteli kullanmamız lazım. Eğirdir 1929 yılında elektriğe kavuşmuştur. Aylık 5 kilovat elektrik kullanılmazdı. Toplum elektrik kullanmaktan korkardı. Eğirdir Gölü’nün kuruması söz konusu değildir, yıllar öncede bu seviyeden daha çok çekildi. Fakat kendisini yenileyerek yükselişe geçti.  Eğirdir Gölü’nü sevmemiz, Eğirdir’i sevmemiz bir memleket borcudur.’ diyerek büyük alkış aldı.
Eğirdir kale meydanı ve cami mahallesi sokak sağlıklaştırma projesi ile ilgili sunum yapıldı. Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK projenin hayata geçmesi için start verdi.
Eğirdir’de Avrupa Hareketlilik Haftası ile ilgili yapılacak programlarla ilgili meclise bilgi verildi. Gündemdeki diğer maddelerin görüşülmesinden sonra Eylül ayı meclis toplantısı sona erdi.

Ahmet Fahrettin ÇELİK Kimdir?
21.01.1932 yılında Eğirdir’de doğdu. Eğirdir Zafer İlkokulunda Okudu. İzmir Tilkilik Erkek Ortaokulundan sonra İzmir Atatürk Lisesini bitirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi ve İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirerek 1956 yılında mezun oldu. 3 Temmuz 1956 yılında Devlet Su İşlerinde göreve başladı. 1960-1961 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde, ‘Su ve Toprak Kaynakları’ konusunda çalışmalarda bulundu. Daha sonra Devlet Su İşleri barajlarında Şantiye şefliği ve müteahhitliği görevlerinde bulundu.
Ahmet Fahrettin EÇlik evli 2 erkek çocuk babasıdır. Büyük oğlu, Dr. Nuri Çelik İstanbul’da Plastik Cerrah olarak yaşamakta, küçük oğlu Fevzi Çelik, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olup, halen kendisinin ortak olduğu şirketin yöneticisi olarak Amerika Birleşik Devletlerinde hayatını sürdürmektedir.

(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
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Ahmet Fahrettin ÇELİK Kimdir?
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