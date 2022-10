Eğirdir'de Camiler ve Din Görevlileri ile Mevlid-i Nebi Haftası birlikte kutlandı. Dün ilk olarak sabah namazı Eğirdir Hızırbey Camiinde kılındı, burada cami çıkışı cemaate çorba ikramında bulunuldu.Akşam ise Eğirdir Kervansaray Düğün ve Toplantı Salonunda Camii ve Din görevlileri ile yemek programında buluşuldu. Programa Eğirdir Kaymakamı Adem ÇELİK, Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK, İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu ve din görevlileri katıldı.2022 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolasıyla Eğirdir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen programda Eğirdir Müftülüğü personeline yemek ikram edildi. Programda selamlama konuşması yapan İlçe Müftüsü Mehmet Ali EROĞLU Halkımıza sahih dini bilginin aktarılması noktasında din görevlilerinin üstlendiği rolün önemine değindi ve özellikle gerek cami içi din hizmetleri gerekse cami dışı din hizmetlerinin sunumunda toplumun bütün kesimlerine ulaşılması gerektiğini hatırlattı ve bu ulvi vazifenin deruhte edilmesinde emeği geçen tüm din görevlilerine teşekkür etti. Daha sonra kürsüye gelen Eğirdir Belediye başkanı Veli GÖK ise böyle anlamlı bir günde din dörevlileri ile beraber olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve her zaman iş birliği içinde olmaya devam edeceklerini ifade etti. Program hediye takdimi ile sona erdi.Eğirdir İlçe Müftüsü Mehmet Ali Eroğlu yaptığı konuşmada; 'Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, programımıza Isparta'dan teşrif eden kıymetli misafirlerimiz ve çok değerli din görevlisi arkadaşlarım, öğreticilerimiz, Eğirdir Belediyesiyle birlikte düzenlemiş olduğumuz programımıza hoş geldiniz. Malumunuz 1986 yılından bu tarafa 1-7 Ekim tarihleri arası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutluyoruz. Cenabı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor 'İnnemâ ya'muru mesâcida (A)llâhi men âmene bi (A)llâhi velyevmi-l-âḣiri veekâme-ssalâte veâtâ-zzekâte velem yaḣşe illa(A)llâh(e)(s) fe'asâ ulâ-ike en yekûnû mine-lmuhtedîn(e). Okuduğum ayeti kerimede Allah'ın nasiplerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden namazını dos doğru kılan zekatını veren Allah'tan başkasından korkmayanlar iman ederler buyuruyor . Yine duamızda o kimselerin hidayete olanlardan olması ümit edilir buyurulmak suretiyle Allah'ın mescitlerini ima edenlerin ancak müminler tarafından bu işin yapılabileceğini ve bu insanların aynı zamanda namazını kılan zekatını veren hakiki manada Allah'a iman etmiş, ona teslimiyet göstermiş, bahtiyar müminler olduğuna işaret ediliyor. Bizler ayeti kerimenin gereği olarak camilerin mimarını, imarını iki şekilde değerlendiriyoruz. Birincisi hakiki manada imar caminin yapılması, eksiklerinin giderilmesi. Diğer taraftan camilerin imarı tarafından orada sunulan din hizmeti ve cemaatimizin katılımlarıyla camilerimizin 'Efendim Allah'a kulluk noktasında hakiki manada görevimi ifa etmesidir'. Biz de bu noktada gerek cami içi din hizmetleri dediğimiz bazı irşad hizmetleri ve cami dışı din hizmetleri dediğimiz engelli aileleri ziyaretleri yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ziyaret edilmesi ihtiyaçlarının giderilmesi özellikle son dönemde 'gençler diyar' projesi kapsamında yürütmüş olduğumuz arkadaşlarımızla birlikte gençlerimize yönelik yapmış olduğumuz faaliyetler, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri ve lise pansiyonlarında kalan öğrencilerimize ve ilkokul, ortaokul, lise döneminde eğitim yönelik yaptığımız faaliyetler hakikaten bu anlamda başkanlığımızın en önemli hizmet birimlerini oluşturuyor. Bu meyanda katkılarınızdan dolayı bu anlayışlı, bu güzel görevi din hizmetini yerine getirirken göstermiş olduğunuz gayretinizden dolayı ben sizleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Ve bu güzel programın imzasında emeği geçen, destek olan belediye başkanımıza ve böyle güzel bir günde bizi de yalnız bırakmayan sayın kaymakamımıza tekrar tekrar teşekkür ediyor, katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygıyla, hürmetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun.' İfadelerini kullandı.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ise yaptığı konuşmada; 'Sayın kaymakamım, sayın müftüm, değerli hocalarımız, değerli misafirler bizim inancımız ve kültürümüz gereği bir çok alanda diyanet işleri teşkilatımızla birçok kurumlarımızla iç içe, el ele, gelecek nesillere hizmet etmek adına daha kaliteli, daha bilinçli gençler yetiştirmek adına birçok çalışmayı beraber yapmak durumundayız. Dolayısıyla diyanet işleri teşkilatımızın yapmış olduğu tüm programlarda belediye olarak her zaman el birliği içinde elimizden gelen desteği sağlamak bizim borcumuz ve imkanlar dahilinde sağlamaya çalışıyoruz. Camilerimizin temizliği olsun, düzeni olsun, bakım, tamirat giderleri olsun elimizden geldiğince her zaman iç içe çalışıyoruz. Hepimizin hedefi yarınlara daha güzel bir gençlik bırakmak daha güzel bir Türkiye bırakmak var. Bütün bu çalışmalarda Kaymakamlığımıza, Diyanet işleri teşkilatımıza, tüm kurumlarımıza her bir ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.' dedi.Akşam ise akşam namazının ardından Eğirdir Hızırbey Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu, yatsı namazının arıdan cemaate kabune ve helva ikramı gerçekleşti.