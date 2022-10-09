AK Parti'den EYT ve asgari ücret açıklaması: Güçlü artışlar olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret ile ilgili de güçlü artışların yaşanacağı bir dönem olacak' dedi.

ASGARİ ÜCRET, EYT

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Kırıkkale'de düzenlenenprogramında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla büyüyen ülkeler arasında yer aldığını söyledi.Dönem şartlarına göre asgari ücrette güçlü artışların yaşanacağını vurgulayan Sarıeroğlu,dedi.Sarıeroğlu, 84 milyon vatandaş için Türkiye'nin geleceği için güçlü bir şekilde çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.