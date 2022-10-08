-Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin

ahin, doğal susam önce değirmen ile çekililiyor ve taze taze sıcacık satışa sunuluyor.

Isparta’nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen:

''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları

-Eylül Minel kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de üretiyor

Isparta’nın şirketi Eylül Minel Lokum Fabrikası aynı zamanda kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri de üretiyor. Ürünler fabrika ve satış mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca web sayfasında e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor.

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Öte yandan web sayfasından da e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor. Eylül Minel'in e-ticaret sitesi

https://www.eylulminel.com

'da bulunan ürün kategorileri şu şekilde:



Kişisel Bakım Ürünleri,

Cilt Bakım Ürünleri,

Kolonya

,

Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum,

Reçel,

Şerbet,

Diğer Gıda Ürünleri