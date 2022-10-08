-Eylül Minel’den Kadim Türk Lezzeti: Sıcak Tahin
Havaların serinlemesiyle birlikte kalori, protein ve vitamin yönünden zengin olan; enerji kaynağı tahin satışları Eylül Minel'de hız kazandı. Eylül Minel'de tahin, doğal susam önce değirmen ile çekililiyor ve taze taze sıcacık satışa sunuluyor.
Isparta’nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen: lokum- reçel başta olmak üzere kolonya, parfüm, krem ve cilt bakıma kadar yüzlerce ürün tek bir noktada Eylül Minel'de.
''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları
Glikoz, yapay tatlandırıcı ve koruyucu içermez.
Ürün kendimize ait fabrikamızda özenle üretilmiştir.''
-Eylül Minel kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de üretiyor
Isparta’nın şirketi Eylül Minel Lokum Fabrikası aynı zamanda kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri de üretiyor. Ürünler fabrika ve satış mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca web sayfasında e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor.
Adres:
Modernevler Mahallesi, 102. Cadde. No: 74/A ISPARTA
Telefon: 0 (246) 500 37 00
WhatsApp: +90 543 760 12 24
Web: https://www.eylulminel.com
Öte yandan web sayfasından da e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor. Eylül Minel'in e-ticaret sitesi https://www.eylulminel.com'da bulunan ürün kategorileri şu şekilde:
Kişisel Bakım Ürünleri, Cilt Bakım Ürünleri, Kolonya, Doğal Gülsuyu, Lavanta Ürünleri, Lokum, Reçel, Şerbet, Diğer Gıda Ürünleri