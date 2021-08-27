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EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR
ISPARTA
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*EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR.
 
*EĞİRDİR’E 3 GÜNDE TÜRKİYE’NİN HER YERİNDEN  500 SPORCU,
TEKNİK HEYET VE  BİNLERCE SPOR SEVER GELİYOR.
 
*PROFESYONEL KİCK BOKS VE TAEKWONDO
ŞAMPİYONASI NEFESLERİ KECESEK.
 
*SÜNNET ŞÖLENİ İLE DÜĞÜNÜMÜZ VAR.
 
*KAHRAMAN KOMANDOLARIN GÖSTERİLERİ İLE GURURLANACAĞIZ.
 
 
*DOĞA SPORLARI İLE EĞİRDİR CANLANACAK.
 
26 Ağustos’ta gerçekleşen ve Afyonkarahisar’a bisikletlerle gerçekleşen programla start alan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. Yılı bu yıl Eğirdir’de coşkulu kutlanacak. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kicks Boks Federasyonu ve  Taekwondo Federasyonu’nun  destek verdiği etkinlikler için yaklaşık 2 aydır Eğirdir Belediyesi koordinesinde çalışmalar sona yaklaştı. Eğirdir Hükümet meydanındaki son hazırlıklar yarın sabaha kadar tamamlanacak.
Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi tüm birimleriyle bu anlamlı programlara adeta seferber oldu.

PROFESYONEL KİCK BOKS MAÇLARI 30 AĞUSTOS GECESİ NEFES KESECEK
Yarın Türkiye’nin dört bir yanından gelecek Taekwondo sporcuları Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek mücadelelerde kupa ve madalya için ter dökecek. 30 Ağustos akşamı ise Profesyonel Kick Boks müsabakaları nefesleri kesecek. Altın Ödüllü ve Altın Kemer mücadeleleri için şimdiden şehir dışından sporseverler Eğirdir’de bulunan otelleri doldurmuş vaziyette.

EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN PROGRAM
                                                    
Karargâh, Kışla, Resmi Daireler ve müesseselerin 30 AĞUSTOS 2021 Pazartesi günü saat 07:30’den itibaren bayraklarla donatılması
 
08:45-09:00    Tören takımı ve çelenklerin Kale Meydanındaki  Anıt parkta yerini alması, Askeri ve Mülki Erkan ile halktan törene iştirak edeceklerin anıt parkta yerini alması.
 
09:00-09:10    Protokol sırasına göre çelenklerin (Kaymakamlık Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı) Atatürk Anıtına sunulması
Yüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesi. (İnzibat Erbaş ve Erleri), Belediye Başkanlığınca Bayrak ve su dağıtılması
 
09:10-09:20    Tebrikat için Hükümet Binasına hareket
 
09:20-09:50    Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca Tekvando gösterisi
 
09:20-09:50    Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tebrikleri Kabulü
           
09:30-10:00    Tören Birliklerinin Yerlerini Alması,
            Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yerlerini alması
 
10:00-11:00    Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Birliklerinin ve Halkın Bayramını Kutlamaları, Tören Programının arzı, Saygı Duruşu İstiklal Marşı, Günün Anlam ve Önemini Belirten konuşmalar, Şiir Okunması, Halkoyunları Gösterisi, 
 
11:00-11:10    Geçit Töreni
 
11:10-11:10    Törenin sona ermesi.
 
11:15-  Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca Meydanda kurulan mutfak ve fırında hazırlanan asker yemeği, çorba ve ikramın yapılması, akabinde  askeri teçhizatların stantlarda sergilenmesi
 
19:00-19:40    Fener Alayı (Babasultan dan başlayıp kale meydanında sona erecek)           
 
NOT  : Birim Amirlerinin bizzat törene katılmaları ve personelinde bayram programına katılmalarının sağlanmasını önemle rica ederim.
 
 
                                                                                                           Adem ÇELİK
                                                                                                              Kaymakam
 
 
 
 
26 AĞUSTOS BÜYÜK TAARRUZ PROGRAMI
 
SAAT       :                 K O N U                                                                                                 :
07:00                          Bisikletlerin Afyon”a hareket için Belediye Binası Önünden start alışı,
14:30                          Afyon Valiliğine ziyaret (BU PROGRAM GERÇEKLEŞTİ.)
 
 
28 AĞUSTOS TEKVANDO PROGRAMI
 
SAAT       :                 K O N U                                                                                                 :
17:00                          Tekvando Müsabaka hazırlıkları,
20:30                          Tekvando Müsabaka Seremonisi
 
 
29 AĞUSTOS  YIL BOYU DOĞA SPORLARI ZAFER BAYRAMI
FESTİVALİ VE TEKVANDO  PROGRAMI
 
SAAT       :                 K O N U                                                                                                 :
10:00                          Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmaları  (Kale                                  Meydanı)
10:15                           Doğa Yürüyüşü Başlangıç ( 20 Kişi)
10:20                          Limanda Yelken ve Kano Startı ( 30 Kişi)
10:30                          Protokol Eşliğinde Yeşilada’ ya Bisiklet Startı ( 20 Kişi)
                                   Telsizle Yamaç Paraşütü Startı
10:50                          Altınkum Plajında Yamaç Paraşütçülerini karşılama
11:30                          Tüm Gruplara Kale Meydanında Katılım Belgesi Verilmesi
17:00                          Tekvando Müsabaka hazırlıkları,
20:30                          Tekvando Müsabaka Seremonisi
 
 
30 AĞUSTOS TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ PROGRAMI
 
SAAT       :                 K O N U                                                                                                 :
17:00                          Mevlid-i Şerif Okunması  (Yer Medrese içi veya Merkez Camisi)
19:00                          Mehteran eşliğinde Babasultan dan Kale Meydanına Yürüyüş,
19:30                          Kına Gecesi, Mehteran Gösterisi ( Yer Kale Meydanı)
20:30                          Kickboks gösterisi
 
 
            Veli GÖK                                                                             Adem ÇELİK
        Belediye Başkanı                                                                       Kaymakam
 
 
(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)
 
 
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