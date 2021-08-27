*EĞİRDİR’DE 30 AĞUSTOS HEYECANI YARIN BAŞLIYOR.

PROFESYONEL KİCK BOKS MAÇLARI 30 AĞUSTOS GECESİ NEFES KESECEK

EĞİRDİR KAYMAKAMLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANAN PROGRAM



26 AĞUSTOS BÜYÜK TAARRUZ PROGRAMI

29 AĞUSTOS YIL BOYU DOĞA SPORLARI ZAFER BAYRAMI

FESTİVALİ VE TEKVANDO PROGRAMI

30 AĞUSTOS TOPLU SÜNNET ŞÖLENİ PROGRAMI

26 Ağustos’ta gerçekleşen ve Afyonkarahisar’a bisikletlerle gerçekleşen programla start alan 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 99. Yılı bu yıl Eğirdir’de coşkulu kutlanacak. Eğirdir Kaymakamlığı ve Eğirdir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kicks Boks Federasyonu ve Taekwondo Federasyonu’nun destek verdiği etkinlikler için yaklaşık 2 aydır Eğirdir Belediyesi koordinesinde çalışmalar sona yaklaştı. Eğirdir Hükümet meydanındaki son hazırlıklar yarın sabaha kadar tamamlanacak.Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ün talimatları ile Eğirdir Belediyesi tüm birimleriyle bu anlamlı programlara adeta seferber oldu.Yarın Türkiye’nin dört bir yanından gelecek Taekwondo sporcuları Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleşecek mücadelelerde kupa ve madalya için ter dökecek. 30 Ağustos akşamı ise Profesyonel Kick Boks müsabakaları nefesleri kesecek. Altın Ödüllü ve Altın Kemer mücadeleleri için şimdiden şehir dışından sporseverler Eğirdir’de bulunan otelleri doldurmuş vaziyette.Karargâh, Kışla, Resmi Daireler ve müesseselerin 30 AĞUSTOS 2021 Pazartesi günü saat 07:30’den itibaren bayraklarla donatılması08:45-09:00 Tören takımı ve çelenklerin Kale Meydanındaki Anıt parkta yerini alması, Askeri ve Mülki Erkan ile halktan törene iştirak edeceklerin anıt parkta yerini alması.09:00-09:10 Protokol sırasına göre çelenklerin (Kaymakamlık Makamı, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı) Atatürk Anıtına sunulmasıYüce Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı ile Bayrakların göndere çekilmesi. (İnzibat Erbaş ve Erleri), Belediye Başkanlığınca Bayrak ve su dağıtılması09:10-09:20 Tebrikat için Hükümet Binasına hareket09:20-09:50 Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca Tekvando gösterisi09:20-09:50 Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tebrikleri Kabulü09:30-10:00 Tören Birliklerinin Yerlerini Alması,Kamu Kurum ve Kuruluşlarının yerlerini alması10:00-11:00 Kaymakam, Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanının Tören Birliklerinin ve Halkın Bayramını Kutlamaları, Tören Programının arzı, Saygı Duruşu İstiklal Marşı, Günün Anlam ve Önemini Belirten konuşmalar, Şiir Okunması, Halkoyunları Gösterisi,11:00-11:10 Geçit Töreni11:10-11:10 Törenin sona ermesi.11:15- Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanlığınca Meydanda kurulan mutfak ve fırında hazırlanan asker yemeği, çorba ve ikramın yapılması, akabinde askeri teçhizatların stantlarda sergilenmesi19:00-19:40 Fener Alayı (Babasultan dan başlayıp kale meydanında sona erecek)NOT : Birim Amirlerinin bizzat törene katılmaları ve personelinde bayram programına katılmalarının sağlanmasını önemle rica ederim.Adem ÇELİKKaymakamSAAT : K O N U :07:00 Bisikletlerin Afyon”a hareket için Belediye Binası Önünden start alışı,14:30 Afyon Valiliğine ziyaret (BU PROGRAM GERÇEKLEŞTİ.)28 AĞUSTOS TEKVANDO PROGRAMISAAT : K O N U :17:00 Tekvando Müsabaka hazırlıkları,20:30 Tekvando Müsabaka SeremonisiSAAT : K O N U :10:00 Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Protokol Konuşmaları (Kale Meydanı)10:15 Doğa Yürüyüşü Başlangıç ( 20 Kişi)10:20 Limanda Yelken ve Kano Startı ( 30 Kişi)10:30 Protokol Eşliğinde Yeşilada’ ya Bisiklet Startı ( 20 Kişi)Telsizle Yamaç Paraşütü Startı10:50 Altınkum Plajında Yamaç Paraşütçülerini karşılama11:30 Tüm Gruplara Kale Meydanında Katılım Belgesi Verilmesi17:00 Tekvando Müsabaka hazırlıkları,20:30 Tekvando Müsabaka SeremonisiSAAT : K O N U :17:00 Mevlid-i Şerif Okunması (Yer Medrese içi veya Merkez Camisi)19:00 Mehteran eşliğinde Babasultan dan Kale Meydanına Yürüyüş,19:30 Kına Gecesi, Mehteran Gösterisi ( Yer Kale Meydanı)20:30 Kickboks gösterisiVeli GÖK Adem ÇELİKBelediye Başkanı Kaymakam(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)